počivao u miru /

Bivši igrač američkog nogometa pobijedio tešku bolest, pa tragično stradao u nesreći

Bivši igrač američkog nogometa pobijedio tešku bolest, pa tragično stradao u nesreći
Foto: Tony Quinn/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

17.3.2026.
Sportski svijet potresla je tužna vijest o smrti Rex Culpepper, bivšeg sveučilišnog quarterbacka i nekada velike nade američkog nogometa. Imao je samo 28 godina.

Prema informacijama lokalnih medija, kako javlja TMZ, Culpepper je preminuo od posljedica teških ozljeda zadobivenih u nesreći na motociklu koja se dogodila tijekom vikenda u saveznoj državi Georgiji.

Još u srednjoškolskim danima Rex je slovio za jednog od najperspektivnijih mladih igrača. Kao istaknuti sportaš u Plant High Schoolu privukao je pažnju brojnih sveučilišta, a karijeru je nastavio na Sveučilištu Syracuse gdje je igrao na pozicijama quarterbacka i tight enda.

Tijekom svog boravka u sveučilišnom nogometu ostvario je zapažene brojke, bacivši više od 1500 jardi uz 11 touchdowna.

No, život mu nije bio samo sportska priča. U ožujku 2018. godine dijagnosticiran mu je rak testisa, što je bio jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu. Nakon borbe i kemoterapije, Culpepper je uspio pobijediti bolest već nekoliko mjeseci kasnije.

Rex dolazi iz sportske obitelji, njegov otac Brad Culpepper ostavio je trag u NFL-u igrajući za Minnesota Vikingse, Tampa Bay Buccaneerse i Chicago Bearse, a šira javnost pamti ga i po nastupima u popularnom showu “Survivor”.

Njegova iznenadna smrt posebno je pogodila njegovu zaručnicu, s kojom se nedavno zaručio. U emotivnoj poruci istaknula je koliko im je zajednički život bio ispunjen i koliko su svaki dan živjeli punim plućima, bez žaljenja.

Dirljive riječi oproštaja stigle su i od njegovih prijatelja. Najbolji prijatelj opisao ga je kao osobu koja je živjela punim intenzitetom, uvijek spremnu na izazove i napredak, naglasivši kako je “otišao radeći ono što je najviše volio”.

