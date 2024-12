Birtijska igra postala je ozbiljan sport, a igrači s pivskim trbusima svjetske mega-zvijezde

Uđete li u bilo koju kvartovsku ili seosku birtiju vidjet ćete, gotovo u pravilu, ploču za pikado, točnije onaj veliki aparat za elektronski pikado. Uvjeren sam da, tko god jeste, sigurno ste barem jednom u životu odigrali partiju pikada. Birtijska zabava postala je u posljednje vrijeme vrlo popularan sport u kojem svjetski prvak svake godine zaradi pola milijuna funti, a najbolji pikado igrači su postali prave zvijezde.

U samo nekoliko desetljeća pikado je od zabave po pubovima došao do vrlo ozbiljnog sporta koji se prenosi po cijelom svijetu, koji ima puno sponzora i turnire s bogatim nagradama. Nije isključeno da ga vrlo brzo vidimo i na Olimpijskim igrama. Sve se odigralo vrlo brzo i, naravno, u Engleskoj. Tko će bolje profesionalizirati i popularizirati igru za alkoholičare i pušače od Engleza. BDO (British Darts Organisation) je nastao 1973. i započeo s organiziranim turnirima po Engleskoj i postavili pravila igre koja se poštuju i danas. 1978. je održano i prvo Svjetsko prvenstvo, došli su sponzori i televizija, ali igrači su i dalje bili amateri. Sve je to devedesetih promijenio PDC (Professional Darts Corporation). PDC je nastao kada se nekolicina igrača izdvojila iz BDO-a u želji za profesionalizacijom pikada. Osjetili su da popularnost sporta raste i da može biti uzbudljiv širim masama. PDC je napravio revoluciju, dovukao sponzore i sklopio ugovor sa Sky Sportsom što je značilo početak kraja BDO-a, ali i početak uzleta pikada. Prvo svjetsko prvenstvo pod PDC-em održano je 1994. i raslo je iz godine u godinu. Sve više televizija iz sve više zemalja otkupljivalo je prava za prijenos, sponzori su ulazili na velika vrata i novčane nagrade su rasle iz godine u godinu. Igrači su postajali prave zvijezde, a u Engleskoj su uz bok nogometašima. Svi znamo za Phila Taylora koji je rekordnih 14 puta osvajao naslov svjetskog prvaka, a tijekom prošlog SP-a niste mogli na društvenim mrežama ne naići na Lukea Littlera, 16-godišnju senzaciju koja je došla do finala te postala prava mega-zvijezda. Jedan od razloga popularnosti su igrači koji ne nalikuju sportašima, više ih možemo zamisliti kako u pubu ispijaju pivu za pivom i komentiraju konobarice te se odluče baciti koju strelicu u pikado ploču, onako, "u rundu". Iza te vanjštine nalazi se osam sati treniranja pikada svaki dan, puno putovanja i odricanja, a uspon na svjetski vrh u današnjem svijetu društvenih mreža i globalizacije znači i status svjetske zvijezde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Boksačke najave za sportaše s pivskim trbusima

Ovih dana počelo je 32. izdanje PDC-evog svjetskog prvenstva koje će privući veliku pozornost. Finale prošlog SP-a u kojem je Littlera pobijedio Luke Humphries gledalo je preko pet milijuna ljudi samo u Engleskoj, a očekuje se da će brojke samo rasti. Čuvena Alexandra Palace, poznata pod nazivom Ally Pally bit će krcata svaki dan, a veseli navijači pravit će atmosferu kakvu niti jedan drugi sport nema. Brojne maske, hektolitri pive, zanimljive pjesmice i navijanja sjajna su kulisa zbog koje ovaj sport raste iz godine u godinu. Tijekom božićnih i novogodišnjih praznika uz zimske sportove možemo pratiti i englesku Premier ligu, ali i kod nas sve veću popularnost dostiže i pikado. Prošlih nekoliko godina gledali smo Borisa Krčmara koji je prošle godine uspio doći do treće runde, ali ove godine se nije kvalificirao. No, imamo predstavnika i ove godine. To je Romeo Grbavac koji će debitirati na svjetskim prvenstvima i boriti se za nevjerojatnu nagradu od pola milijuna funti u sportu koji su do jučer igrali samo česti posjetitelji birtija i pubova.

Igrači s pivskim škembama izlaze pred milijunski auditorij uz boksačke najave, na meču ih prati atmosfera noćnog kluba uz nogometna navijanja maskiranih navijača. Teško da može spektakularnije. Birtijska igra postala je mega popularan sport i ne namjerava stati. Neka igre počnu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kaotičan doček za novog kralja šaha: Preko noći je s 18 godina postao ponos Indije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa