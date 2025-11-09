Bezzecchi nakon pole positiona osvojio i VN Portugala: 'Bio sam jako motiviran'

Talijan Marco Bezzecchi na Apriliji pobjednik je Velike nagrade Portugala u klasi MotoGP, pretposljednje utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu.

Bezzecchi je na stazi u Portimau stigao do druge pobjede sezone nakon što je u svibnju slavio u britanskom Silverstoneu.

Talijan je slavio sa 2.58 sekundi boljim vremenom od Španjolca Alexa Marqueza (Ducati-Gresini), dok je treće mjesto zauzeo Španjolac Pedro Acosta (KTM) sa 3.1 sekunde zaostatka.

"Jako sam sretan, iza mene je zaista fantastična utrka. Osjećao sam se puno bolje danas nakon što smo jučer jako naporno radili kako bismo pronašli posljednji korak naprijed koji nam je nedostajao. Bio sam jako motiviran," kazao je pobjednik.

Naslov svjetskog prvaka još je ranije osigurao Španjolac Marc Marquez (Ducati) koji nije nastupio u Portugalu zbog ozljede ključne kosti.

Marquez vodi sa 545 boda, drugi je njegov brat Alex sa 445 bodova, dok je treći Bezzecchi sa 323 boda. Posljednja utrka sezone je u Valenciji 16. studenog.

