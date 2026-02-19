FREEMAIL
Australska reporterka šokirala javljanjem s Igara: Pila prije uključenja i završila u snijegu

Australska reporterka šokirala javljanjem s Igara: Pila prije uključenja i završila u snijegu
Foto: Christopher Khoury/Zuma Press/Profimedia

Nekoliko dana ranije Mason se uključivala iz noćnog kluba u Livignu, gdje je u reportaži prikazivala atmosferu među navijačima.

19.2.2026.
12:59
Sportski.net
Christopher Khoury/Zuma Press/Profimedia
Snimka australske novinarke Danike Mason postala je viralna nakon neobičnog javljanja uživo sa Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina. Reporterka televizijske kuće Channel Nine uključila se u program emisije Today iz talijanskog Livigna, no umjesto klasičnog sportskog izvještaja gledatelji su svjedočili neuobičajenom i zbunjujućem nastupu.

Tijekom javljanja Mason je govorila o cijenama kave u Italiji i uspoređivala ih s onima u Sjedinjenim Državama, potom je spomenula i iguane, očito reagirajući na internu šalu iz studija. U jednom trenutku bacila se u snijeg i počela raditi “snježne anđele”, što je dodatno pojačalo dojam neozbiljnosti. Gledateljima je brzo postalo jasno da reporterka ne djeluje uobičajeno, a isječci su se ubrzo proširili društvenim mrežama.

Nekoliko dana ranije Mason se uključivala iz noćnog kluba u Livignu, gdje je u reportaži prikazivala atmosferu među navijačima. Ušla je u klub spuštajući se niz tobogan, razgovarala s gostima, a u jednom trenutku spomenula i pića koja su pristizala za stol. Situacija je postala kaotična kada je tijekom drugog spuštanja niz tobogan završila u nezgodnoj situaciji s jednim od posjetitelja, dok su voditelji u studiju reagirali iznenađeno na prizore u programu uživo.

Nakon što je snimka izazvala lavinu komentara, Mason je javno preuzela odgovornost. U izjavi za BBC priznala je da je konzumirala alkohol neposredno prije javljanja.

“Želim preuzeti punu odgovornost. To nije standard koji postavljam sama sebi. Pogrešno sam procijenila situaciju i nisam smjela piti, osobito u takvim uvjetima. Hladnoća, nadmorska visina i činjenica da nisam večerala sigurno nisu pomogli. Iskreno mi je žao”, poručila je.

