Amerika dobiva Hollywoodsku priču broj jedan: Hrvat Kelce će uživo pred svima zaprositi Taylor Swift

Travis Kelce možda se sprema za svoj treći uzastopni Super Bowl ovog tjedna, ali zvijezda Kansas City Chiefsa nagovijestila je da možda razmišlja o većim stvarima.

Poznato je da 'tight end' izlazi s pop senzacijom Taylor Swift više od 18 mjeseci, a par s A-liste dosljedno podržava jedno drugo tijekom svojih pothvata visokog profila.

I dok se Kelce priprema ponovno dosegnuti planinski vrh NFL-a u nedjelju, počela su se vrtjeti nagađanja oko potencijalne bračne ponude za Super Bowl.

Očekuje se da će pjevačica biti prisutna na Caesars Superdomeu kako bi bodrila svog NFL dečka ovog vikenda, a neki fanovi su nagađali da bi Kelce mogla kleknuti ako Chiefsi podignu Lombardi Trophy.

Trostruki osvajač Super Bowla upitan je jesu li svadbena zvona na pomolu tijekom Super Bowla LIX, ali on je ostao krajnje stidljiv.

'Zar ne biste željeli znati', zadirkivao je kad su ga pitali namjerava li postaviti pitanje 14-strukoj dobitnici nagrade Grammy.

Kelce je također komentirao svoju i Swiftinu savršeno scenariziranu ljubavnu priču, naizgled otkrivajući ključ njihovog uspjeha.

'Mislim da oboje volimo manifestirati stvari', rekao je dok je sjedio na podiju u Caesars Superdomeu. 'Ne možete reći da nije stvarno jer smo ovdje, zar ne?'

'Ne prihvaća ne kao odgovor'

Kelce je otkrio da mu njegov odnos sa Swift pomaže na nogometnom terenu pružajući mu motivaciju da mora raditi koliko i ona kako bi ostao na vrhu svoje igre.

"Bolje da izdržim svoj dio pogodbe", rekao je. 'Ako je ona ovdje kao superzvijezda kakva jest, nikad ne prihvaća ne kao odgovor i uvijek radi po strani, bolje da odgovaram toj energiji sigurno.'

Unatoč Kelceinom zadirkivanju, veliki dio njihovih poznavatelja ipak vjeruje da će, ako se par zaruči, to vjerojatno biti privatna stvar.

Obitelj zvijezde Kansas City Chiefsa zadirkivala je zvijezdu zbog stalnih glasina, pomažući umanjiti vanjski pritisak, dodajući i neke svoje.

Izvor je rekao: 'Njegova se obitelj šali s njim o vjenčanju i sukobljava ga s njegovim bratom čija žena već rađa još djece.

Čini se da par zajedno prolazi kroz to pronalazeći humor u situaciji.

'Taylor i Travis smatraju da je iznimno duhovito to što su zaručeni svaki dan otkako su zajedno', otkrio je prijatelj pjevačice te nastavio: 'Ove glasine o zarukama počele su od prvog dana i oni ne znaju kako uopće mogu imati javni angažman u ovom trenutku.'

Dobro pozicionirani izvor primijetio je da je stalna pozornost javnosti koju privlači veza para gotovo osigurala da će njihove zaruke biti privatne.

'Travis će morati ići više od toga, ali to neće biti javni spektakl. Oboje su svjesni činjenice da je cijeli svijet toliko žedan njihove zaruke i, dok Taylor jednog dana želi bijelo vjenčanje, njezini prijatelji jednostavno osjećaju da ljudi trebaju opustiti i pustiti ih da budu par.'

Jasno dajući do znanja da se paru ne žuri podići stvari na višu razinu, izvor je nastavio: 'Kad dođe vrijeme, ljudi će znati za to. Ali neke će stvari zadržati u tajnosti i imat će razrađene planove kako bi osigurali tajnost.

'Ne brinu se zbog curenja informacija od onih koji su im bliski jer ljudi koji ih poznaju to poštuju. Kada i ako Travis to učini, bit će to za Taylor i samo za Taylor'.

Swift je prije potaknula glasine o zarukama kada se slikala s Chiefsovim prijateljicama Brittany Mahomes i Lyndsay Bell, kao i svojom bliskom prijateljicom Ashley Avignone, na zabavi u prosincu.

Nakon što je pomno pregledao fotografije, jedna Swiftie, koja se na Instagramu zove @lizpwoods, ustvrdila je da je pjevačičin lijevi domali prst izgledao 'zamućeno'.

To je potaknulo ludu teoriju da je Swift možda namjerno 'ispravila' zaručnički prsten kako ne bi otkrila vijest da je Kelce konačno postavila to pitanje.

Međutim, iako ostaje nejasno kada bi Kelce mogao kleknuti, on je ranije otkrio u svom podcastu 'New Heights' s bratom Jasonom kada Swift ne bi trebala očekivati ​​da će se udati.

Tijekom epizode, braću Kelce pitali su što misle o želji obožavatelja da se njegovo vjenčanje ne održi na vrhuncu sezone.

'Zapravo ne poznajem ljude koji su se vjenčali u jesen jer sva vjenčanja na kojima sam bio i svi moji prijatelji uvijek to čine ljeti', rekao je bratu Jasonu.

'Moraš biti voljan pronaći vikend u kojem momčad možda ne igra s nikim dobrim. Također, ako stvarno imaš problema s tim, možda je u njezinom najboljem interesu da to ne bude na jesen kako bi znala da si uložio u godišnjicu svaki put kad dođe.

'Vidio sam vjenčanja u je**noj veljači. Vidio sam vjenčanja posvuda osim u jesen. Tako da nisam siguran je li jesen bila dobra sezona za vjenčanja.'

Spomenimo i kako su braća Kelce u spomenutom podcastu nedavno objavila kako su saznali da su podrijetlom Hrvati. Detalje nisu iznijeli, radi li se o DNK analizi ili pak nekoj usmenoj predaji, ali sasvim su sigurno dobili i nekoliko novih obožavatelja u Hrvatskoj koja je posljednjih godina u sve većem broju zavoljela Football.

