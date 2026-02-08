Američki savez i trener Lindsey Vonn dali su nove informacije nakon strašnog pada

Težak pad Lindsey Vonn u nedjelju na spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo šokirao je sportski svijet. Lindsey je helikopterom prebačena u bolnicu, a bolni krici i jauci još odzvanjaju ušima.

Malo iza 17 sati u nedjelju se na X-u ogalsio i američki skijaški savez kratkom, ali pozitivnom porukom. "Lindsey Vonn je zadobila ozljedu, ali je u stabilnom stanju i u dobrim rukama tima američkih i talijanskih liječnika," kratko su napisali.

Update: Lindsey Vonn sustained an injury, but is in stable condition and in good hands with a team of American and Italian physicians. — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 8, 2026

Nešto ranije za švicarski SRF je američki trener Alex Hödlmoser. "Još imamo vrlo malo informacija. Navodno se radi o prijelomu potkoljenice. No zasad ništa nije sigurno. I dalje je na pretragama. Hoće li se liječiti ovdje, biti prebačena u Austriju ili negdje drugdje, ovisit će o težini njezinih ozljeda", kazao je Hödlmoser, što znači da Vonn, kako zasad stvari stoje iako još nisu potvrđene, nakon puknuća ligamenata ima još jedan prijelom...

POGLEDAJTE VIDEO: München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri