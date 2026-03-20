Torcida dovela pojačanje koje je zapalilo internet: Zbog nje bruji cijeli Split

MNK Torcida ponovno je uspjela privući veliku pažnju javnosti, ali ovaj put ne zbog rezultata na parketu, već zbog zanimljivog pojačanja izvan njega. Klub je predstavio novu članicu stručnog stožera, Alinu Yefimenko.

Splitski klub objavio je kako se momčadi priključila kao dio kondicijskog tima, donoseći dodatnu snagu i svježinu u pripremi igrača. Iz kluba su naglasili kako je riječ o osobi koja donosi moderni pristup treningu, fokusiran na snagu, brzinu i vrhunsku fizičku spremu.

Alina već neko vrijeme boravi u Splitu, a prema dostupnim informacijama radi kao fitness menadžerica. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jest njezina popularnost na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati gotovo 200 tisuća ljudi, a svojim objavama redovito izaziva velik interes.

Upravo zbog toga njezin dolazak nije prošao nezapaženo, objave kluba i same Yefimenko ubrzo su preplavljene komentarima podrške i oduševljenja.

Navijači Torcide brzo su reagirali i jasno dali do znanja što misle o ovom potezu. U komentarima su se nizale poruke podrške i pohvale, uz isticanje kako klub ide korak ispred i na ovaj način dodatno jača svoju strukturu.

Alina je već započela s radom, a prve treninge s momčadi odradila je odmah po dolasku.

