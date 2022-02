BOLESNO / Rekordan 56. Super Bowl: Prokockano više od 7,6 milijardi dolara, pojedeno više od milijardu pilećih krilaca; Reklama od 30 sekundi koštala sedam milijuna dolara

Los Angeles Ramsi postali su jutros po hrvatskom vremenu druga momčad koja je osvojila Super Bowl na domaćem stadionu SoFi, pobijedivši u finalnom dvoboju doigravanja za prvaka NFL-a Cincinnati Bengals sa 23-20. NFL finale, popularni Super Bowl, najpopularniji je sportski događaj u Americi, koji prate milijuni ljudi pred malim ekranima, koje će milijuni još pogledati u reprizi ili kroz skraćene snimke i poteze na društvenim mrežama i na YouTube kanalu. Pretpostavlja se da će više od polovice ukupnog stanovništva SAD-a na neki način, malo ili detaljno, pogledati finale Super Bowla. To je uistinu veliki spektakl, u kojem se vrte milijuni dolara, što kroz reklame, što kroz sve moguće ostale stvari i sadržaje vezane za ovakav jedan sportski megadogađaj. Nastup na poluvremenu na Super Bowlu 56. bio je pun zvijezda - kao i reakcija - piše američki ESPN. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige i Kendrick Lamar izašli su na pozornicu na stadionu SoFi u Inglewoodu u Kaliforniji. Zatim su došle gostujuće zvijezde 50 Cent i Anderson Paak. Dre, Snoop Dogg i Lamar su domaće zvijezde iz južne Kalifornije, pa nije bilo iznenađenje da je emisija na poluvremenu bila uspješna... Izvođači su, naime, još bili objavljeni u rujnu... "Prilika da nastupim na poluvremenu Super Bowla, i to u svom dvorištu, bit će jedno od najvećih uzbuđenja u mojoj karijeri", rekao je Dre tada u izjavi dodajući da će nastup biti "nezaboravan kulturni trenutak." U brojkama, 56. izdanje Super Bowla, bilo je rekordno dosad. New York Post piše kako je uloženo više od 7,6 milijardi dolara na ovu utakmicu. Također, 5,5 milijardi je koštala izgradnja SoFi stadiona, najskupljeg sportskog stadiona (Arene) na svijetu... Sad pazite ovo. Oko 1,42 milijarde pilećih krilaca pojedeno je u nedjelju za vrijeme Super Bowla. Oko 117 milijuna ljudi je gledalo utakmicu u izravnom prijenosu, a očekuje se da će utakmicu mnogi pogledati u snimci, vrtjeti na mobitelima. Čak sedam milijuna dolara je koštalo 30 sekundi oglašavanja za vrijeme Super Bowla.