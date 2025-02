Sva lica Dagura Sigurdssona: Čovjek koji se nikada ne smije ipak je pokleknuo i osvojio naciju

Izbornik Dagur Sigurdsson svjestan je da to nije izgledalo kako su svi očekivali. Rekao je nakon susreta kako je to za njega OK pobjeda, ali kako je igra u napadu bila jako loša. "Izbor šutova su bili katastrofalni. Klarica je bio bolestan, ali on i Grahovac će vjerujem biti u sastavu protiv Slovenije. Nisam siguran za Cindrića koji od polovice prosinca nije u ozbiljnom treningu. To trebamo još vidjeti. Ovo generalno nije izgledalo dobro, puno treba popraviti. Slovenija je ozbiljna reprezentacija, igra jako brzi rukomet i ako se mi ne ubrzamo do tada imat ćemo velikih problema".