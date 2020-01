OLMOV LEIPZIG IZGUBIO U FRANKFURTU: Dvojica Vatrenih nisu imala sreće, igrali su, ali su i izgubili

Dan ranije nogometaši Borussije iz Dortmunda na svom terenu svladali su Koeln sa 5-1

U predvečerje dolaska Dinamovog nogometaša Danija Olma u vodeći klub Bundeslige Leipzig je u gostima kod frankfurtskog Eintrachta izgubio sa 0-2 u 19. kolu Bundeslige.

Eintracht je poveo u 48. minuti prekrasnim golom Francuza Almamyja Tourea. On je s ruba 16-erca fantastičnim poluvolejom zatresao mrežu, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi (90+4) potvrdio srpski igrač Filip Kostić.

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je za Wolfsburg igrao do 63. minute, a tada ga je zamjenio švicarski napadač Admir Mehmedi, koji je pet minuta kasnije pogodio za vodstvo. Mehmedi je oštro ubacio u peterac, ali zbog loše procjene golmana lopta je završila mreži. No, uslijedio je preokret i Hertha je golovima Jordana Torunarigha (74) i Dodija Lukebakija (90) došla do pobjede 2-1

Jedvaju cijeli susret

Borussia Monchengladbach je kod kuće protiv slabašnog Mainza gubila sa 0-1, ali je uspjela preokrenuti rezultat i slaviti sa 3-1. Dvostruki strijelac bio je Francuz Alassane Plea (24, 76), a jedan pogodak dodao Florian Neuhaus (88).

Hrvatski branič Tin Jedvaj odigrao je cijeli susret u dresu Augsburga, koji je u gostima kod Union Berlina izgubio sa 0-2 pogocima Nevena Subotića (47) i Marcusa Ingvartsena (61).

Dan ranije nogometaši Borussije iz Dortmunda na svom terenu svladali su Koeln sa 5-1. Borussia je već u prvom poluvremenu stigla do prednosti od 2-0 golovima Guerreira (1) i Reusa (29), a početkom nastavka Sancho (48) je povisio na 3-0. Uth (65) je potom smanjio na 3-1, ali je Haaland (77, 87) s dva gola u završnici potvrdio pobjedu domaćih.

Večeras u derbiju kola sastaju se Bayern i Schalke.

REZULTATI:

Borussia M. 3 Plea (24, 76), Neuhaus (88)

Mainz 1 Quaison (12)

– – –

Wolfsburg 1 Mehmedi (68)

Hertha 2 Torunarigha (74), Lukebakio (90)

– – –

Eintracht 2 Touré (48), Kostić (90+4)

Leipzig 0

– – –

Freiburg 0

Paderborn 2 Antwi-Adjei (48), Sabiri (84-pen)

– – –

Union Berlin 2 Subotić (47), Ingvartsen (61)

Augsburg 0

Poredak:

1 Leipzig 19 12 4 3 51 23 40

2 M’gladbach 19 12 2 5 36 21 38

3 Bayern München 18 11 3 4 50 22 36

4 Dortmund 19 10 6 3 51 28 36

………………………………………..

5 Schalke 04 18 9 6 3 31 21 33

………………………………………..

6 Leverkusen 18 9 4 5 27 22 31

………………………………………..

7 Freiburg 19 8 5 6 29 26 29

………………………………………..

8 Hoffenheim 18 8 3 7 26 30 27

9 Frankfurt 19 7 3 9 31 30 24

10 Wolfsburg 19 6 6 7 20 23 24

11 Union Berlin 19 7 2 10 23 27 23

12 Augsburg 19 6 5 8 31 38 23

13 Hertha BSC 19 6 4 9 24 34 22

14 Köln 19 6 2 11 23 38 20

15 Mainz 05 19 6 0 13 27 44 18

………………………………………..

16 Bremen 18 4 5 9 24 41 17

………………………………………..

17 Paderborn 19 4 3 12 23 40 15

18 Düsseldorf 18 4 3 11 18 37 15