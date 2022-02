Kad su Olimpijske igre u pitanju, svejedno radilo li se o ljetnim ili kao sad zimskim, skandali su neizbježna tema.

Dužnosnici u Kini rekli su kako očekuju da će Zimske olimpijske igre proći "glatko i uspješno", unatoč rastućoj zabrinutosti oko varijante omikrona. Ishod prvih Olimpijskih igara iz doba COVID-a, održanih u Tokiju tijekom prošlog ljeta 2021., ne ulijeva puno povjerenja. Kada su te Igre počele - protivno željama većine japanskih građana, i suočenim s još jednom vrlo zaraznom novom varijantom - možda su pridonijele rekordnom broju slučajeva COVID-a u Tokiju.

Pozivi na bojkot

No, supermutirani soj koronavirusa nije jedina briga oko ovozimskih Igara. Pozivi na bojkot Olimpijskih igara zavladali su nakon što je tenisač Peng Shuai, trostruki olimpijac, optužio bivšeg kineskog potpredsjednika premijera Zhang Gaolija za seksualni napad, a zatim je nestao iz vida javnosti. Bidenova administracija od tada je najavila diplomatski bojkot Igara u Pekingu kao odgovor na kineska stalna kršenja ljudskih prava, uključujući i ona protiv pretežno muslimanske Ujgurske zajednice.

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) do sada (ni)je pristupio kontroverzi. To (ni)je u skladu sa stavovima MOO-a u prošlim olimpijskim skandalima, koji očito gaje neke svoje metode "uključujući pronacističko oružje Adolfa Hitlera na Igrama 1936. i terorističke masakre", kako to pišu Amerikanci.

Najnoviji skandal trese ZOI zbog ruske klizačice Kamila Valijeva, koja je osvojila zlato u ekipnom natjecanju u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, a koja je imala pozitivan doping test prije početka Igara, objavio je ruski tisak.

Najnoviji skandal

Prema pisanju lista Kommersant, odgađanje ceremonije dodjele medalja zakazano za utorak u Pekingu bilo je povezano s pozitivnim doping testom Kamile Valijeve, što bi moglo oduzeti ekipno zlato Rusiji, koja na Olimpijskim igrama sudjeluje pod neutralnom zastavom.

Ruski dnevnik precizira da bi identificirana tvar bila trimetazidin, koji se koristi za ublažavanje angine pektoris i zabranjena je od strane Svjetske antidopinške agencije od 2014. godine.

Prema dnevniku RBC, drugom ruskom mediju, Valijeva je pala na kontroli provedenoj u prosincu.

Olimpijske igre doživjele su, stoga svoje kontroverze. I kao što vidite, još uvijek ih doživljavaju....

TeenVogue donosi pet skandala koji su potresli Zimske olimpijske igre proteklih nekoliko izdanja...

Smrt 19-godišnjeg skijaša Rossa Milnea

Godine 1964. Austrija je doživjela svoju najtopliju (i najmanje snježnu) veljaču u gotovo 60 godina - baš na vrijeme za Zimske olimpijske igre u Innsbrucku. Nekoliko dana prije početka Igara, austrijska vojska bila je prisiljena uvući preko 25.000 tona snijega kako bi svoje alpske padine učinile skijaškim. Ali njihov trud nije bio ni približno dovoljan.

Ujutro 25. siječnja, jedan austrijski novinski izvjestitelj, nakon što je vidio broj izloženih stijena, drveća i drugih opasnosti koje okružuju padine, nazvao je stazu "akcija na trapezu bez mreže". Nekoliko sati kasnije, 19-godišnji Ross Milne, jedan od šest skijaša koji su predstavljali Australiju na ovogodišnjim Igrama, pretrpio je posljedice. Tijekom treninga spusta, Milne se zabio u stablo pri brzini od oko 60 milja na sat, te je ubrzo nakon toga proglašen mrtvim.

Neki olimpijski organizatori brzo su proglasili stazu sigurnom, okrivljujući za Milneovu smrt neiskustvo, ali drugi incidenti tog dana ukazivali su na suprotno. Nekoliko minuta nakon Milneove nesreće, dva druga skijaša su zadobila slomljenu nogu i prijelom ruke na gotovo istom mjestu, a Shāh Karim al-Husayni, skijajući za Iran, za dlaku je izbjegao ozbiljnu nesreću na pola staze.

Kako je kazao K.S. Duncan, tada tajnik Britanskog olimpijskog saveza, rekao je za New York Times: “U svim godinama koliko sam bio zabrinut zbog Olimpijskih igara, ne mogu se sjetiti takve serije nesreća.”

Harding je ustrajao na tome da nije imala prethodna saznanja o bilo kakvim planovima za napad; prema izjavi koju je objavila, bila joj je "neugodna i posramljena pomisliti da bi bilo tko od mojih bliskih mogao biti umiješan". Međutim, nakon što je Gillooly, u zamjenu za blažu kaznu, svjedočila protiv Hardingove, Olimpijski odbor SAD-a raspravljao je treba li joj dopustiti da se natječe.

U konačnici, manje od dva mjeseca nakon napada, i Harding i izliječena Kerrigan krenuli su na Olimpijske igre, gdje je Kerrigan osvojila srebro, a Harding je bio osmo mjesto. Nedugo nakon toga, Harding je, iako je nastavio poricati umiješanost u sam napad, priznao krivnju po optužbi za urotu radi ometanja kaznenog progona. U zamjenu je dobila trogodišnju uvjetnu kaznu, kaznu od 100.000 dolara - i doživotnu zabranu umjetničkog klizanja u SAD-u.

Što se dogodilo na Olimpijskim igrama 2014. u Sočiju

Zimske olimpijske igre u Sočiju u Rusiji bile su pune skandala. Obarajući rekord za najskuplje Olimpijske igre u povijesti, Vladimir Putin namjeravao je Igre 2014. pokazati rusku dominaciju. Umjesto toga, uspjeli su prikazati njegova kršenja ljudskih prava.

Od optužbi za korupciju i nepotizam u izgradnji olimpijskih objekata do donošenja oštrog antigay zakonodavstva, za mnoge su Igre 2014. bile izdajničke od samog početka. Za početak, činilo se da je izbor Sočija kao doma za Olimpijske igre ukazao na mnoge Čerkeze, autohtonu zajednicu koja slijedi islam, koji su masovno ubijeni i deportirani nakon rusko-čerkeskog rata. Soči je bio njihov glavni grad, a Igre su se 2014. trebale održati na 150. godišnjicu genocida nad njihovim narodom.

Osim što je ignorirao pozive Čerkeza na odgovornost, Putin je također nedavno potpisao zakon o "gay propagandi". Zabranjuje "promicanje netradicionalnih seksualnih odnosa prema maloljetnicima", a zakon se smatrao zabranom prikazivanja informacija o LGBTQ+ zajednici mladima. Nakon što je usvojen, aktivističke skupine rekle su da je uslijedio porast nasilja i budnosti protiv homoseksualaca u Rusiji, a do Zimskih olimpijskih igara samo nekoliko mjeseci.

U veljači 2014., nekoliko dana uoči Igara, skupina od 40 organizacija za ljudska prava pozvala je korporativne sponzore Olimpijskih igara da osude ruski zakon protiv LGBTQ+ i izvrši pritisak na MOO da posveti više pozornosti kršenju ljudskih prava prilikom odabira budućih zemalja domaćina OI.

Sve što se dogodilo nakon Sočija

Zimske olimpijske igre 2014. već su bile dosta kontroverzne, ali ruski skandal s dopingom i prevarama na Olimpijskim igrama koji se kasnije pojavio - i rezultirao isključenjem Rusije sa Zimskih olimpijskih igara 2018. - dovelo je kontroverzu na nove visine.

Godine 2016., predstavljajući dokaze Grigorija Rodčenkova, zviždača i bivšeg direktora ruskog antidopinškog laboratorija, New York Times je objavio vijest da su deseci ruskih sportaša na Igrama 2014., uključujući mnoge osvajače medalja, sudjelovali u „državnom… voditi doping program, pomno planiran godinama kako bi se osigurala dominacija na Igrama.”

Uslijedila je galama i daljnje istrage. Ubrzo je neovisna komisija na sličan način proglasila ruske dužnosnike krivima za “sustavnu shemu” koja je trebala prikriti pozitivne rezultate testova na droge oko 1000 ruskih sportaša.

Shema je, kako se navodi u izvješću, izmišljena nakon što je Rusija završila na 11. mjestu na Zimskim igrama u Vancouveru 2010. godine, osvojivši samo tri zlatne medalje - što je najgora olimpijska izvedba u zemlji od raspada Sovjetskog Saveza.

Do 2017. MOO je sankcionirao 14 ruskih sportaša koji su se natjecali u Sočiju, oduzeo Rusiji 10 olimpijskih medalja i izbacio zemlju s mjesta osvajača broj 1 medalja na Igrama 2014. (Unatoč četverogodišnjoj zabrani Rusije na Olimpijske igre, MOO je još uvijek dopustio stotinama ruskih sportaša da se samostalno natječu na Igrama 2018.)

Putin je već najavio svoje planove za sudjelovanje na Olimpijskim igrama 2022., gdje će biti prvi svjetski čelnik koji će se osobno sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom od veljače 2020. Kontroverze, kako kažu, vole društvo.