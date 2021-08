IMAMO NOVOG KRALJA / Prizori za pamćenje, trenutak za vječnost: Upoznajte čovjeka koji je naslijedio Usaina Bolta; Amerikanci si zbog jednog sad čupaju kosu

Kakvo slavlje za Italiju! Amerikanci su razmišljali, nadali se kako bi odlaskom Bolta mogli uzeti sprintersko zlato ali nema ništa od toga. Fred Kerley je na kraju završio kao drugi sa 9.84, Andre de Grasse iz Kanade treći sa 9.89. Priča dana je tako Talijan koji je postao najbrži čovjek na svijetu. Jacobs L. je olimpijski pobjednik na 100 metara sa 90.80 sekundi, što je za 0.04 stotinke bolje vrijeme od Kerleyja. Jacobs je tako postao prvi čovjek još tamo od 2004. i vladavine Usaina Bolta u toj disciplini, koji je pobijedio na 100 metara na OI, javlja ugledno britansko izdanje Sky Sportsa. Jacobs je u finalnoj utrci ciljem prošao za 9.80 sekundi čime je postavio novi europski rekord, četiri stotinke bolje vrijeme od onoga koje je trčao samo dva sata ranije u polufinalu, a što je također bio europski rekord. Rođen je u SAD-u, u El Pasu, otac mu je Amerikanac, a majka Talijanka, no većinu svog života je proveo upravo u Italiji. Ranije ove godine postao je europski dvoranski prvak na 60 metara, no prije dvije godine je na Svjetskom prvenstvu u Dohi ispao u polufinalu. Sad je otišao do kraja i postao kralj sprinta. REZULTATI: 1. Lamont Marcell Jacobs (Ita) 9.80 - europski rekord 2. Fred Kerley (SAD) 9.84 3. Andre de Grasse (Kan) 9.89 4. Akani Simbine (JAR) 9.93 5. Ronnie Baker (SAD) 9.95 6. Bingtian Su (Kina) 9.98 Enoch Adegoke (Nig) nije završio Zharnel Hughues (VB) diskvalificiran