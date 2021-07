Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u 2. je kolu skupine B olimpijskog turnira u Tokiju pretrpjela neugodan 8:11 poraz od Australije.

Jedini na prihvatljivoj razini u reprezentaciji Hrvatske bili su Maro Joković s tri gola, Loren Fatović s dva pogotka i Marko Bijač s 11 obrana. U sastavu Australije tri gola postigao je Richard Campbell, a dva Blake Edwards.

'Nismo ovo očekivali'

Nakon utakmice oglasio se izbornik Ivica Tucak.

"Ovo je definitivno nešto što nismo očekivali. Zakomplicirali smo si život. Naravno da ima još puno toga, tu su nam tri utakmice u skupini, ali danas smo zasluženo izgubili. Ušli smo u njihov ritam koji nam nije odgovarao, razbranili im golmana... Čestitam našem suparniku. Turnir je dug, ali ovaj poraz nam je svakako jedna bolna lekcija. Treba se resetirati, a već će nam Crna Gora prekosutra dati neke odgovore", rekao je nakon utakmice Tucak za HRT.

"Poraz kao takav nije tragičan. U sportu se to dešava, mi se moramo resetirati, to je ključ. Ući u turnir, ako se izgubi i sljedeća, ima i dalje, još dvije... Ništa nije izgubljeno, ali nismo u komfornoj situaciji... Bilo je takvih situacija i prije, radili smo cijelo ljeto za ovo. Naša želja nije završiti turnir u grupi, to je jasno", zaključio je naš izbornik.

'Crna gora je vrhunska momčad'

Utakmicu je prokomentirao i kapetan Hrvatske Andro Bušlje.

"Možemo reći da je ovo iznenađujući poraz. Mi smo se nadali da ćemo pobijediti i mislili da smo jači, ali to nismo dokazali. Nadigrali su nas i u obrani i u napadu, čestitatm im na pobjedi, bili su bolji od nas. Trenutno ne znam što pametno reći. Bili smo u egalu, u drugoj četvrtini nismo iskoristili nijednu priliku, a poklonili smo im toga dosta. Bili smo ih skoro stigli potkraj treće... Dosta loša utakmica, moramo ovo zaboraviti, idemo dalje... Moramo u svakoj sljedećoj igrati još bolje ako mislimo proći. Ja se nadam da ćemo odigrati bolje. Crna Gora je vrhunska ekipa, kolektivno su odlični. Imaju par pojedinaca koji su svjetska klasa, gubili smo od njih kad je bilo najpotrebnije.. Ali, ovo je novi turnir, moramo odigrati najbolje ovog ljeta."

