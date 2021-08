Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković osvojila je četvrto mjesto u finalu bacanja diska na Olimpijskim igrama u Tokiju ostavši bez medalje nakon što je osvojila zlato u Londonu i Rio de Janeiru.

Perković je u Tokiju imala priliku postati prva atletičarka u povijesti koja je na olimpijskim igrama osvojila tri zlatne medalje u jednoj disciplini. Sandra je na OI u Londonu 2012. osvojila zlato sa 69.11 metara, četiri godine kasnije u Rio de Janeiru sa 69.21, dok je u Tokiju nažalost, bila četvrta sa 65.01.

Ljuta na sebe

"Ljuta sam samo na sebe, nije kriva ni kiša, ni klizavi krug, ni Ahilova tetiva već isključivo samo ja", kazala je nakon četvrtog mjesta u bacanju diska na Olimpijskim igrama u Tokiju Sandra Perković.

Sandra se rasplakala pred dvojicom hrvatskih novinara i vrlo je emocionalno podnijela ostanak bez olimpijske medalje.

"Od prvog dana kad smo došli u Tokio nije to kako treba biti. Ali nisam se dala isprovocirati s ničim, borila sam se da na mene ne utječu niti loši uvjeti treninga, ni izolacija… Ljuta sam samo na sebe, nije kriva ni kiša, ni klizavi krug, ni Ahilova tetiva već isključivo samo ja. Sama sam kriva jer samo ja držim disk u ruci. U prvom hicu mi je disk iskliznuo iz ruke, svi diskovi su bili mokri, a ja umjesto da se smirim i koncentriram, ja pokušavam baciti stotinu metara. I što se dogodi? Pala je kiša. I ne možeš napadati, ja nisam napadala broncu ni srebro, ja sam borac, ja napadam samo zlato", procijedila je Sandra kroz suze u utrobi Olimpijskog stadiona.

A rano ujutru po hrvatskom vremenu oglasila se na Instagramu.

'Pariz 2024. vidimo se'

"Teško je… Stvaraš , radiš, želiš, boriš se, improviziraš, sanjaš, plačeš, smiješ se, guraš dalje bez obzira na sve i tako svaki dan 365 dana u godini, već pet punih godina samo za ovaj dan!

Borila sam se do kraja , tražila sam sve načine kako na najbolji mogući način predstaviti naše boje, bolje od ovoga nisam mogla niti nisam znala! Hvala Vam za sve poruke, hvala Vam za lijepe riječi, hvala Vam za sve molitve, još će dugo moje oči biti “caklene” na pomisao na ovo natjecanje! To je sport, on zna biti prekrasan, a zna biti užasno grub i surov, ali baš u tome je čar .

Čestitke djevojkama na osvojenim medaljama! Cura iz Dubrave još uvijek sanja, još uvijek želi i još uvijek se ne predaje ! Pariz 2024. vidimo se

VOLI VAS VAŠA queen. "

