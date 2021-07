Nakon što se hrvatski teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivom partijom u četvrtak plasirao u finale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju, to su par sati kasnije učinili i Nikola Mektić i Mate Pavić, koji su u polufinalu svladali Amerikance Austina Krajiceka i Tennysa Sandgrena sa 6-4, 6-4. sada ih čeka međusobbni obračun za zlatnu medalju.

11.12 Đoković i Zverev igraju treći set u polufinalu, što znači da će meč hrvatskih parova početi još kasnije.

11.05 Početak 'hrvatskog' finala u parovima je odgođen, prema sadašnjem rasporedu počet će u 11:30.

10:36 - Trenutno Đoković i Zverev igraju za finale. Hrvatski obračun očekuje se oko 11:15.

10:35 - Najbolji par svijeta, Mektić i Pavić, u seriji od 14. pobjeda zaredom, a izgubili su samo jedan dvoboj od zadnjih 21. U međuvrmenu, stigla je sjajna najava meča:

"Prvi put na Olimpijskim igrama i odmah medalja. Presretni smo jer konstantno ove sezone igramo jako dobro, imamo svega pet poraza. Mislim da smo danas dominirali protiv Amerikanaca, bili smo čvrsti na servisu, nismo im dali nikakve šanse i zasluženo smo prošli u svehrvatsko finale. Kako to dobro zvuči, svehrvatsko. Za ne povjerovati", presretan je bio Mate Pavić.

Ovo nije viđeno više od 100 godina

Tek treći put u povijesti olimpijskih igara, ali prvi put u više od 100 godina u finalu muških parova igrat će par iz iste zemlje.

"Drago mi je što smo dio toga, naša imena će negdje biti zauvijek zapisana, stvarno su Olimpijske igre predivna uspomena. Sutra će biti jedan lijepi dan i svi ćemo uživati u meču. Dva hrvatska para u finalu, baš nestvarno to zvuči", kazao je Mektić.

"Mi smo tu da probamo pobijedit, oni su tu da pobijede nas. Ja očekujem težak meč, oni su odigrali nekoliko fenomenalnih mečeva, danas pogotovu i veselimo se tome. No, najvažnije je da svi skupa uživamo u predivnom danu za Hrvatsku. Nadam se samo da neće umjesto nas prenositi gimnastiku, ipak su četiri Hrvata na terenu", zaključio je Mate.

Ranije su Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivom partijom plasirao se u finale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon što su u četvrtak u polufinalu svladali novozelandski par Michael Venus-Marcus Daniell sa 6-2, 6-2 poslije sat i 15 minuta igre.



"Strašan meč, apsolutno nevjerojatan nivo s moje i s Ivanove strane. Razmontirali smo jedan vrhunski par koji je jučer dobio favorizirani kolumbijski par. Ovo je ono što nam je nedostajalo, osjećam se ponosan na sve što smo prošli. To je je to, sada možemo uživati i briga nas za sve", kazao je nikad sretniji Čilić, koji je na svojim četvrtim olimpijskim igrama osvojio svoje prvo odličje. I to sa sumještaninom i prijateljem Ivanom Dodigom.

Finale parova je na rasporedu u Ariake centru oko 11 sati. Naime, rogram počinje u 8 sati po hrvatskom vremenu, a finale parova igra se nakon polufinalnih mečeva u muškoj pojedinačnoj konkurenciji.

