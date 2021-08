Petnaestog natjecateljskog dana na Olimpijskim igrama u Tokiju održat će se natjecanja u 21 sportu, a hrvatski sportaši nastupit će samo u vaterpolu.

Hrvatski vaterpolisti ispali su u srijedu u četvrtfinalu OI od Mađarske i neće nastaviti niz osvajanja olimpijskih odličja nakon zlata u Londonu 2012. i srebra u Rio de Janeiru 2016.

Sada Barakudama sada im slijedi nastup u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta, gdje ih u petak u 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu očekuje dvoboj sa Crnom gorom.

'Igra od petog do osmog mjesta je ludost'

"Ne znam što pametno reći. U ovom trenutku je teško donositi bilo kakav sud, osim da nismo uspjeli, borili smo se, bila je Mađarska bolja i kvalitetnija, zasluženo je pobijedila. Treba sada podignuti glavu. Ono što je ludost svega ovoga sada je ta igra od petog do osmog mjesta, koja nema apsolutno nikakvog smisla. Moramo ostati tu, odigrati to kako znamo i umijemo. A vjerojatno nije, kako meni tako ni ikome ni do života, a kamoli do utakmice!" rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak za HRT nakon utakmice protiv Mađara.

To će biti druga utakmica Hrvatske i Crne gore u Tokiju. Već su odmjerili snage u 3. kolu u skupini, a tada su Barakude slavile s uvjerljivih 13:8 i osvojile važne bodove u borbi za plasman u četvrtfinale.