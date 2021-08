Hrvatska vaterpolo reprezentacija porazom od Mađarske u četvrtfinalu (15:11) završila je svoj nastup na Olimpijskim igrama.

Hrvatski vaterpolisti tako neće nastaviti niz osvajanja olimpijskih odličja nakon zlata u Londonu 2012. i srebra u Rio de Janeiru 2016.

Luka Bukić postigao je četiri pogotka zua Hrvatsku, Paulo Obradović je dodao dva, dok je u sastavu Mađarske Krisztian Manhercz sa sedam pogodaka iz osam udaraca.

'Mađarska je bila bolja'

"Ne znam što pametno reći. U ovom trenutku je teško donositi bilo kakav sud, osim da nismo uspjeli, borili smo se, bila je Mađarska bolja i kvalitetnija, zasluženo je pobijedila. Treba sada podignuti glavu. Ono što je ludost svega ovoga sada je ta igra od petog do osmog mjesta, koja nema apsolutno nikakvog smisla. Moramo ostati tu, odigrati to kako znamo i umijemo. A vjerojatno nije, kako meni tako ni ikome ni do života, a kamoli do utakmice!" rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak za HRT nakon utakmice.

"Odlučili smo zatvoriti desnu stranu, pa je Manhercz s imao s lijeve više prostora, a to je iskoristio i zabio sedam golova. Do kraja treće četvrtine je izgledalo kao da se može uhvatiti, ali nismo uspjeli. Mađarska je bila bolja i kvalitetnija i zasluženo je prošla. Dolazi nam i smjena generacija, željeli smo ovo odraditi zbog Xavija, ali nažalost nismo uspjeli. Ova generacija je puno toga napravila, vidjet ćemo što će biti", poručio je Tucak.

Barakude u petak u 7 sati po hrvatskom vremenu očekuje utakmica za redoslijed od petog do osmog mjesta protiv Crne Gore.