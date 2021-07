Marin Čilić i Ivan Dodig pridružili su se Mektiću i Paviću kao četvrtfinalisti olimpijskog turnira muških parova, nakon što su u utorak u dvoboju 2. kola svladali Amerikance Rajeeva Rama i Francesa Tiafoea sa 6-3, 7-5 za 91 minutu igre.

Time su Čilić i Dodig ponovili svoj najbolji olimpijski rezultat ostvaren u Londonu 2012. kad su u četvrtfinalu poraženi od Španjolaca Davida Ferrera i Feliciana Lopeza.

"Marin je vrhunski ova dva meča, a meni je puno lakše i stvarno uživam. Sada je samo pitanje koliko ćemo se uigrati, dolaze sve jači protivnici", kazao je Dodig, dok je Marin u parovima našao utjehu nakon poraza od Carrena-Buste u ponedjeljak.

"Osjećam se dobro u parovima, jako su mi pomogli onih par dana prije početka i treninzi s Ivanom. Sad sam odradio pojedinačno i aklimatizirao se. Ivanov brat, a moj školski kolega nam je dosta pomogao savjetima. Još jedan sjajan meč danas, Ram je vrhunski igrač u parovima, Ivan ga poznaje i znao je prepoznati nekoliko situacija u meču koje su nam donijeli ključne poene".

Čekaju ih Britanci

Za plasman u polufinale čekaju Britanci Andy Murray i Joe Salisbury koji su sa 6-2, 7-6 (2) u drugom kolu nadigrali NIjemce Kevina Krawietza i Tima Puetza.

"Jako su dobri, odigrali su dva meča i svladali favorite. Tko god pobijedi u tom meču, imat će veliku šansu za medalju. Moramo odigrati kao dosad ili još malo dignuti razinu naše igre i onda će sve biti lakše", zaključio je Dodig.

Međugorci su kazali da su u ponedjeljak gledali fantastičan pohod ka zlatu i bronci Mateje Jelić i Tonija Kanaeta.

"Pratili smo kroz dan, gledali finale Matee, ali ih nismo dočekali jer smo morali ići pripremati se za meč i spavati. Vidjet ćemo ih sada i čestitati im", kazao je Čilić.

Martić zadovoljan

Igrom oba hrvatska para u Tokiju jako je zadovoljan i izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Vedran Martić, koji s optimizmom gleda na četvrtfinalne dvoboje.

"Što reći nego odlično. Marin i Ivan su opet prošli bez izgubljenog seta, protiv kombinacije koja je u prvom kolu izbacila jako kvalitetan ruski par, što dosta govori. Nikola i Mate također igraju odlično, a Talijani koje su pobijedili u ponedjeljak su se pokazali kao jak suparnik. No, to smo i očekivali, to je mlad par s velikom kvalitetom. Idemo dalje, prilagodili smo se na uvjete, oba para igraju odlično i želimo da se tako nastavi."

