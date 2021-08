Hrvatski hrvač Ivan Huklek za suparnika u borbi za brončano odličje na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji do 87 kilograma imat će aktualnog europskog prvaka srpskog reprezentativca Zuraba Datunašvilija.

Huklek je u utorak ostvario pobjede protiv Amerikanca Johna Waltera Stefanowicza od 5-3 i Uzbekistanca Rustama Asakalova sa 4-1, da bi u polufinalu izgubio od Ukrajinca Žana Belenjuka sa 1-7, dok je Datunašvili nakon poraza od Belenjuka u osmini finala u srijedu, u četvrtak u repesažu svladao Alžirca Bachira Sid Azaru sa 5-1.

Datunašvili je rođen u Tbilisiju u Gruziji te je nastupao za tu zemlju do 2018. kada je promijenio državljastvo te od tada predstavlja Srbiju. U karijeri ima tri naslova europskog prvaka, do 75kg 2016. godine, do 80kg 2017. godine te do 87kg 2021. godine.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.