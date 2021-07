Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković, koji je bio u lovu na "Zlatni Grand Slam", u Tokiju je ostao bez olimpijskog odličja porazima od Alexandera Zvereva u polufinalu i od Španjolca Pabla Carreno-Buste u meču za broncu, nakon kojeg je odustao i od meča za brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova u kojoj je igrao s Ninom Stojanović.

Odustao od mješovitih

Nakon poraza od Carreno-Buste, koji je slavio sa 6-4, 6-7 (6), 6-3, Đoković je službeno odustao od nastupa u mješovitim parovima zbog ozljede lijevog ramena i tako je ostao sa samo jednom brončanom olimpijskom medaljom u kolekciji, koju je osvojio 2008. u Pekingu.

"Žao mi je što nisam osvojio odličje za svoju zemlju. Propustio sam prilike, kako u pojedinačnoj konkurenciji, tako i u parovima. Nisam ispunio očekivanja ni jučer, ni danas, razina mog tenisa je pala, zbog mentalnog i fizičkom zamora", izjavio je Novak Đoković.

"Uopće ne žalim što sam došao na Olimpijske igre. Ne vjerujem u slučajnosti u životu, se se događa s razlogom. Imao sam razočaravajućih poraza i na olimpijskim igrama i na velikim turnirima u svojoj karijeri, a znam da su me ti porazi obično činili snažnijim, u svakom pogledu. Znam da ću se vratiti. Nastojat ću zaigrati i na Olimpijskim igrama u Parizu, borit ću se za moju zemlju. Žao mi je što sam razočarao mnoge navijače, ali to je sport", dodao je Đoković koji će na US Openu pokušati postati tek treći tenisač u povijesti, a drugi u Open eri koji će u istoj godini osvojiti sva četiri Grand Slam turnira, a istovremeno i postati najtrofejnijim s 21 pojedinačnim Grand Slam naslovom.

'Dao sam sve od sebe, štogod da mi je ostalo u spremniku, što i nije bilo tako mnogo'

"Dao sam sve od sebe, štogod da mi je ostalo u spremniku, što i nije bilo tako mnogo. Osjetio sam to na terenu. Nadam se da fizički neću posljedice osjećati na US Openu", poručio je Đoković.

