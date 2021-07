Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković neće se okititi olimpijskom medaljom u pojedinačnoj konkurenciji. Nakon što je jučer, iznenađujuće, ispao u polufinalu od Alexandra Zvereva, danas je u razigravanju za broncu bolji od njega u tri seta (6-4, 6-7, 6-3) bio Španjolac Pablo Carreno-Busta.

Srpski tenisač je u ovom meču bio iscrpljen i fizički jednostavno nije mogao podnijeti zadnja dva meča. Iza njega je naporna sezona, a nije mu pomoglo ni što je odlučio igrati i mješovite parove, od kojih je odustao zbog umora, a neki srpski mediji pišu i da je ozlijeđen.

Ostao bez snage

Carreno-Busta odigrao je odličan turnir i odličan meč protiv Đokovića. Novaku je u prvom setu uzeo servis u petom gemu, borio se Đoković do krajnjih granica, no ipak nije u desetom gemu uspio napraviti break.

U drugom setu nitko nije izgubio servis sve do tie-breaka, u kojem je Đoković uspio izvući na svoju stranu taj set, no u trećem mu nije bilo spasa. Carreno-Busta odmah mu je na početku napravio break pa stigao do 5-3 i svog servisa. Novak je na zadnjem poenu spašavao četiri meč-lopte, ali petu nije mogao.

Đoković je danas trebao odigrati još jedan meč, s Ninom Stojanović u paru trebao se boriti za brončanu medalju protiv Ashleigh Barty i Johna Peersa, no odustao je zbog iscrpljenosti.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.