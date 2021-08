Muška košarkaška reprezentacija Slovenije pobijedila je danas u Tokiju jaku Španjolsku 95:87 u zadnjem kolu natjecanja po skupinama na Olimpijskim igrama i izborila prvo mjesto u grupi C. Ovom pobjedom, Slovenci su poslali Španjolce u četvrtfinalu na, ni manje - a ni više nego na SAD.

Slovenci izbjegli SAD u četvrtfinalu

Naravno, aktualni europski prvaci su pobjedom izbjegli mogući četvrtfinalni sraz s Amerikancima. Tako su četvrtfinalni parovi olimpijskog košarkaškog turnira sljedeći: Slovenija, Francuska, Australija, SAD, Italija, Španjolska, Argentina, Njemačka.

Inače, gledali smo sjajnu utakmicu između Slovenije i Španjolske, najbolju dosad na turniru, to sigurno. Svih 40 minuta donijelo je egal, izjednačenu utakmicu, a pobjednik je odlučen tek u zadnjim sekundama. Španjolci su u završnici promašivali važne trice, prvo je Abalde 19 sekundi prije kraja imao priliku dovesti Furiju na dva razlike, da bi iskusni veteran Ricky Rubio 10 sekundi prije kraja promašio šut za izjednačenje. Slovenci su, s druge strane, njihove promašaje kažnjavali mirnom realizacijom slobodnih bacanja.

Španjolci se ispromašivali u završnici

Španjolci su do kraja dvoboja sve promašili i to ih je koštalo, a pobjedu Sloveniji osigurali su Klemen Prepelič i Zoran Dragić s četiri pogođena slobodna bacanja, dok je Edo Murić još pogodio i tricu za konačnih 95-87.

Iako je već u prvoj četvrtini zaradio treću osobnu pogrešku i ubacio samo 12 koševa, ponovno je najbolji igrač pobjedničke reprezentacije bio nevjerojatni 22-godišnji Luka Dončić, koji je završio dvoboj s 14 skokova i devet asistencija, za dlaku mu je izmakao triple-double učinak. Odličan je bio Vlatko Čančar s 22 koša i šutom 8/12, a američki 'Slovenac' Mike Tobey je spojio 16 koševa i 14 skokova. Klemen Prepelič je ubacio 15 poena.

Španjolci su početkom treće četvrtine došli do 12 koševa prednosti (55-43), ali Slovenija do kraja tog perioda uspjela smanjiti zaostatak na samo dva poena (68-70).

Rubio najbolji kod Furije

Kod aktualnih svjetskih prvaka je najbolji bio Ricky Rubio s 18 koševa i devet asistencija. Alberto Abalde je ubacio 14, a Sergio Llull i Rudy Fernandez po 12 poena.

Slovenija je Španjolce nadskakala (51-41) te nadigrala koševima u reketu (34-22) i iz kontranapada (14-7).

Prema novom sustavu, nakon grupne faze su reprezentacije rangirane od prvog do 12. mjesta, a prvih osam nastavlja natjecanje u nokaut fazi. Momčadi od 1. do 4. mjesta su u ždrijebu postavljene za nositelje (Slovenija, Francuska, Australija, SAD), a one od 5. do 8. mjesta (Italija, Španjolska, Argentina, Njemačka) će biti izvučene za njihove suparnike po poludirigiranom sustavu, po kojem se nisu mogle sastati reprezentacije iz iste grupe u prvom dijelu natjecanja.