Drugog dana XXXII Olimpijskih igara u Tokiju, u subotu 24. srpnja održat će se natjecanja u 23 sporta, u njih sedam dijelit će se medalje, a hrvatski sportaši nastupit će u biciklizmu, boksu, gimnastici, stolnom tenisu, streljaštvu, tekvondou, tenisu i veslanju.

Najviše pažnje privlačit će prvi nastup braće Valenta i Martina Sinkovića koji svoju prvu kvalifikacijsku utrku imaju na rasporedu u subotu u 3.40 ujutro po hrvatskome vremenu.

U svojoj kvalifikacijskoj skupini natjecat će se protiv čamaca iz Bjelorusije, Kanade i Danske, a prve tri posade osigurat će nastup u polufinalu.

"Bliži se prva utrka i jedva smo dočekali. U Japanu smo već nekih desetak dana, već smo se naviknuli na vremensku razliku, ali na vrućinu se još uvijek navikavamo. Očekujemo tešku utrku, prva je utrka, vruće je, protivnike ne znamo jer se dugo nismo utrkivali s posadama koje su van Europe. Idemo maksimalno i vidjet ćemo gdje ćemo doći“,rekao je Valent Sinković.

Treće Igre za braću

S pojedinim posadama nisu se utrkivali od kolovoza 2019. kada je održano posljednje Svjetsko prvenstvo. Naime, zbog pandemije brojne posade van Europe nisu nastupile na natjecanjima koja su se održala u ovoj godini.

"U prvoj utrci imamo Bjelorusiju, Dansku i Kanadu. Od toga se ove godine jedino nismo utrkivali s Kanadom tako da će nam oni biti najveća nepoznanica. Bjelorusi, poznavajući ih do sada, mislim da neće biti toliko brzi. Danci su sada u Luzernu izborili nastup i dosta su brzi bili tako da bi oni mogli biti neugodni zajedno s Kanadom, pa ćemo vidjeti kako će se utrka odvijati. Mi definitivno moramo odraditi ono što i znamo i što možemo i onda nema straha za dobar rezultat", rekao je Martin Sinković.

Podsjetimo kako su braći Sinković ovo treće Olimpijske igre u trećoj različitoj disciplini. U četvercu s Damirom Martinom i Davidom Šainom osvojili su srebro u Londonu, dok su u dvojcu na pariće u Riju osvojili zlatnu medalju.

Polufinalna utrka na rasporedu je 27. srpnja, a finale 29. srpnja.

Raspored nastupa hrvatskih olimpijaca u subotu, 24. srpnja

BICIKLIZAM - Josip Rumac nastupit će u cestovnoj utrci od 4.00 do 11.15 sati

BOKS - Nikolina Ćaćić i Luka Plantić nastupit će u pretkolu u kategorijama do 57kg, odnosno do 81kg, od 4.00 do 12.00 sati

GIMNASTIKA - Tin Srbić nastupit će u kvalifikacijama na preči, od 3.00 do 15.00 sati

STOLNI TENIS - Andrej Gaćina nastupit će u 1. kolu pojedinačnog turnira, od 2.00 do 15.30 sati

STRELJAŠTVO - Snježana Pejčić nastupit će u kvalifikacijama te eventualno u finalu zračne puške 10m, kvalifikacije od 1.30 do 2.45 sati, finale od 3.45 do 4.25 sati

TEKVONDO - Kristina Tomić nastupit će u kategoriji do 49kg, od 3.00 do 15.40 sati

TENIS - Marin Čilić i par Nikola Mektić - Mate Pavić igrat će susrete 1. kola, od 4.00 sata

VESLANJE - Martin i Valen Sinković nastupit će u kvalifikacijama dvojaca od 3.20 sati, eventualni nastup Damira Martina u repesažu samaca, od 2.00 do 2.30 sati

