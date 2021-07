Sjajni hrvatski veslački dvojac, braća Martin i Valent Sinković nalaze se u Japanu i čekaju nastup na Olimpijskim igrama, gdje su jedni od favorita za zlatnu medalju.

Oni su na posljednjem natjecanju uoči Igara, trećoj regati Svjetskog veslačkog kupa u Sabaudiji, u dvojcu bez kormilara osvojili zlato te sezonu završili bez poraza i postali ukupni pobjednici Svjetskog kupa za ovu godinu.

Ovogodišnje Igre bit će najčudnije u povijesti. U Japanu je proglašeno izvanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, zbog čega će se cijelo natjecanje održati bez prisustva gledatelja na tribinama i uvedene su posebne mjere za natjecatelje.

Uoči njihovog nastupa čuli smo se s Valentom Sinkovićem, koji nam je otkrio kakva je točno atmosfera u Japanu, na najčudnijim Igrama u povijesti.

"U dobrom smo stanju. Nismo imali ozljeda i nije bilo nikakvih većih problema. Odradili smo pripreme i stigli u Japan prije nekih tjedan dana i lagano se navikavamo na vremensku razliku, vrućinu i vlagu. Nikada nismo imali previše problema s time. Spremni dočekujemo natjecanje i jedva čekamo da krene", rekao nam je Valent Sinković na početku pa prokomentirao činjenicu da će se ove Igre zbog pandemije Covida održati bez prisustva publike:

"Neće biti tako lijepo, ali mislim da je svakome isto. Što se tiče konkurenata, ni oni neće imati publiku tako da u samom natjecanju neće biti neke promjene, ali definitivno da 'to nije to'. Neće biti kao na 'pravim' Olimpijskim igrama, kada uđeš u cilj pa te ljudi pozdravljaju, vidiš navijanje i u završnici čuješ navijače. To je nešto posebno, pogotovo na Olimpijskim igrama i toga nažalost neće biti. Ali opet, bolje i da je ovako, nego da nema Olimpijskih igara."

Maske svugdje

Potom se osvrnuo na situaciju u olimpijskom selu i otkrio kakva je tamo atmosfera.

"U principu je manje-više sve normalno. Razlika je da moramo nositi maske i unutra i vani. I u kantini, gdje svi jedu, su napravljene pregrade od pleksiglasa između svake osobe, sve je ograđeno kao na biralištima. Što se tiče ostalog, nema nikakvih razlika u usporedbi s drugim Igrama. Često se peru ruke, ali u selu se može ići gdje želiš, može se prošetati, samo se mora nositi maska", rekao je.

Bez kontakta s Japancima

Valent Sinković je nakon toga prokomentirao cjelokupnu atmosferu u Japanu, gdje vlada izvanredno stanje zbog pandemije Covida.

"Bili smo u trening kampu u jednom gradu, ali mi se susrećemo s općom populacijom, to je tako organizirano. Ne susrećemo se s Japancima tako da ne mogu ništa reći o atmosferi u Japanu. Kada smo bili u trening kampu, mogli smo biti samo u trening kampu i na stazi, nisu nam dali šetati vani tako da nismo nikoga vidjeli. Nama ništa ne smeta oko treninga, treniramo normalno kada hoćemo i koliko hoćemo. Tu u selu možemo gdje hoćemo, tako da nam je sve isto što se tiče pripreme za natjecanje. Ne možemo, recimo ići van sela, prošetati po Tokiju, to ne..."

Druženje na otvorenom

Za kraj se osvrnuo na atmosferu među hrvatskim olimpijcima u Tokiju, s kojima su Sinkovići u bliskom kontaktu.

"Svi smo tu na dva kata u zgradi, svi se susrećemo, družimo i pričamo. Nema neke razlike u atmosferi među nama, kada se družimo pazimo na to da budemo vani, u slučaju da je neko pozitivan da ne bismo svi morali ići u izolaciju. Jedino što nećemo moći su odlasci na borilišta kako bismo se tamo bodrili, ali osim toga mislim da će atmosfera biti jednaka kao i na svim drugim Olimpijskim igrama", zaključio je.

