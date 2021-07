Nadolazeće Olimpijske igre u Tokiju bit će po mnogo toga jedinstvene u povijesti.

U Japanu je proglašeno izvanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, zbog čega će se cijelo natjecanje održati bez prisustva gledatelja na tribinama.

Prošle srijede je zabilježeno 1149 novih slučajeva što je najveći dnevni broj još od siječnja. Sve je to razlog za posebne mjere koje su organizatori uveli za vrijeme trajanja Igara.

Te mjere će biti na snazi i u Olimpijskom selu, gdje će biti smješteno oko 18.000 sportaša i službenih osoba. Ono je, inače, u uobičajenim okolnostima mjesto druženja sportaša koji dolaze iz svih kutaka svijeta, mjesto za zabavu i opuštanje. Tijekom povijesti, bilo je seks slučajeva koji su odjeknuli.

Sada organizatori pokušavaju spriječiti da do toga dođe i na ovim Igrama.

Kreveti za jednu osobu?

Organizatori će podijeliti sportašima 160 tisuća kondoma sportašima, a pojavila se i priča o '"anti-seks krevetima" prema kojoj su, zbog sprečavanja širenja Covida, organizaori odlučili postaviti posebnih kreveta u sobe natjecatelja. Takvi bi kreveti, prema toj priči koju ovaj video demantira, mogli podnijeti težinu samo jedne osobe, maksimalno 200 kila, pa su odmah prozvani "anti-seks"

Ti su se kreveti trebali raspasti ako na njima bude više od jedna osobe, no čini se da to neće funkcionirati u praksi.

To do dokazuje primjer irskog gimnastičara Rhysa McClenaghana koji je skakao po krevetu kako bi testirao njegovu izdržljivost i pritom je dokazao kako su ti kreveti izdržljiviji no što se pretpostavljalo jer nije došlo do nikakvog "raspadanja".

"U današnjoj epizodi fake newsa na Olimpijskim igrama - kreveti bi trebali biti 'anti-seks' i, istina, napravljeni su od kartona. No, teško će se slomiti slomiti od naglih pokreta. To je fake news", poručio je McClenaghan.

