U hotelu Canopy by Hilton u Zagrebu, u subotu je upriličena završna konferencija za novinare i druženje igrača i stožera s medijima, prije odlaska hrvatskih vaterpolista u Tokio na Olimpijske igre.

Najveći dio reprezentativaca kreće u Japan u ponedjeljak, 19. srpnja, ali prva, manja skupina u kojoj su dvojica igrača i dvojica fizioterapeuta kreću dan ranije.

Tucak: 'Nikada se nismo razbacivali obećanjima'

"Obavili smo pripreme na najbolji mogući način. Najbitnije je i da su nas ozljede zaobišle. Predstoji nam još samo finiširanje posla u Tokiju gdje po dolasku i smještaju u Olimpijsko selo imamo planirana tri, četiri zajednička treninga s Italijom," kazao je izbornik Ivica Tucak.

"Mi se nikada nismo razbacivali obećanjima, nekim ludim najavama, ali jedno mogu obećati. To da ćemo se boriti kako se kaže do zadnje kapi krvi. To vam mogu obećati kao izbornik, kao čovjek koji je na čelu ovih predivnih momaka i mojih suradnika. Mogu obećati da ćemo s ponosom i velikim srcem predstavljati našu državu na najvećem sportskom natjecanju na svijetu," dodao je hrvatski strateg.

Mateša: Želim da se svi nađemo u Hrvatskoj kada završi

Ispraćaju "Barakuda" nazočio je i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša.

"Želim svima prije svega da u Tokiju budu uspješni, da se othrvaju izazovima jednih čudnijih, drukčijih Igara, te da se svi zajedno nađemo u Hrvatskoj nakon 8. kolovoza, zadovoljni i veseli kako bi proslavili neko odličje," naglasio je Mateša.

Hrvatske vaterpoliste su ispratili i legendarni bivši vratar Barakuda i olimpijski pobjednik, Josip Pavić, posebni savjetnik za sport ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, zatim Darko Vučić, načelnik Sektora za razvoj i natjecateljski sport u navedenom ministarstvu, kao i još jedna legenda hrvatskog sporta, olimpijski pobjednik, danas zaposlenik u Hrvatskoj turističkoj zajednici, Dubravko Šimenc.