Sam sebe sam pobijedio, kazao je hrvatski karataša Ivan Kvesić nakon što se nije uspio plasirati u polufinale i borbu za medalje na OI.

Posljednji pojedinačni hrvatski predstavnik na Olimpijskim igrama u Tokiju, 24-godišnji karataš Ivan Kvesić, ostao je bez plasmana u polufinale, nakon što je u svojoj skupini u kategoriji preko 75 kg ostvario dvije pobjede i dva poraza.

Teža kategorija

Sva četiri protivnika su, inače, u težoj kategoriji od Kvesića, s obzirom da se Olimpijskim igrama spajaju kategorije, a ovo je bila premijera karatea kao olimpijskog sporta.

"Ne, nije mi toliko bio problem što su svi teškaši, čak mi je to bila i prednost zbog brzine i kretanja. Brat Anđelo mi je jako pomogao jer se on borio sa svim ovim borcima. Sam sebe sam pobijedio", kazao je član KK Sokol.

Kvesić je započeo natjecanje pobjedom 3-2 protiv Saudijca Tarega Hamedija. Uslijedila je borba protiv Iranca Sadžada Gandžzadeha u kojoj suci nisu priznali Kvesiću udarac nogom u glavi pri rezultatu 0-0 nakon minutu i pol borbe, da bi do kraja iranski reprezentativac bio bolji i slavio s 3-1. U trećoj borbi svjetskog prvaka iz 2018. iznenađujuće je pobijedio 26-godišnji Kanađanin Daniel Gaysinsky koji je slavio s 4-1, da bi Zagrepčanin u zadnjoj borbi pobijedio Amerikanca Irra.

Boljela ga ruka

Kvesić je u suzama dočekao kraj borbe protiv američkog karataša Briana Irra, jer je unatoč pobjedi od 3-1 za 24-godišnjeg svjetskog prvaka san o osvajanju olimpijskog odličja propao.

"Drugi meč sam taktički loše odradio, a u trećem protiv Kanađanina stisnula su me leđa i nisam mogao napraviti ono što sam htio i trebao. Boljela me i ruka, ali to nije opravdanje za poraz protiv Iranca. To sam stvarno morao bolje i to je bila borba koja mi je odnijela polufinale. Možda sam trebao ići na bod", kazao je Kvesić koga u studenome čeka Svjetsko prvenstvo.

"Na Europskom prvenstvu sam izgubio u borbi za broncu, pa mi je to šansa da sezonu ipak okončam s medaljom".