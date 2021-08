Hrvatski hrvački reprezentativac, 24-godišnji Ivan Huklek nije uspio osvojiti brončanu medalju na Igrama u Tokiju u kategoriji do 87 kg, gdje ga je u borbi za odličje sa 6-1 pobijedio naturalizirani srbijanski reprezentativac Zurab Datunašvili. On je već je nakon minutu i pol u prvoj rundi stekao prednost od 6-0. Srbijanski reprezentativac je iz kontranapada doveo Hukleka u parter i izveo tri uzastopna bacanja za dva boda.

"To je način protivnika da krene obrambeno u borbu. Ja sam dobro krenuo, ali zeznuo me u akciji s partera gdje sam mogao lako doći do bodova, ali eto on je napravio tu bodove. Nisam dobro reagirao u parteru, tu mi je napravio još četiri boda. I na kraju, nažalost nedostižnih 6 bodova", rekao je Huklek za HRT nakon borbe.

"Bila je taktika zavući ruku i probati raditi bodove u parteru. Pokušao sam, ali jednostavno se protivnik dosta dobro zatvorio i nisam uspio. Imao sam u drugoj rundi napad u parteru. Nažalost vrlo dobar obrambeni borac. Nisam uspio napraviti bodove u parteru i to je to. On je, da tako kažem, ljigav borac i puno iskusniji od mene, on kažnjava svaku pogrešku protivnika, a ja sam, nažalost, brzo napravio. Naravno da sam tužan, ali idemo dalje", dodao je.

Huklek je bio drugi hrvač koji je pod hrvatskom zastavom dobio priliku boriti se za olimpijsko odličje, ali je i on, poput Bože Starčevića u Rio de Janeiru 2016., izgubio borbu za brončanu medalju.

"Pa dobar uspjeh, ali medalja je medalja", završio je.