ZVIJEZDA LIVERPOOLA IMA KORONAVIRUS: U posljednje dvije utakmice zabila je tri gola

Zvijezda Liverpoola Sadio Mane pozitivna je na koronavirus, potvrdio je to klub kasno sinoć. Krilni napadač Redsa odmah je poslan u karantenu, te je to drugi zaraženi igrač nakon Thiaga Alcantare (29).

BREAKING: Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 2, 2020