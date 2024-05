Dinamo u subotu od 19.30 na Maksimiru dočekuje Osijek, a pobjedom bi napravili ogroman korak ka obrani naslova prvaka. Trenutno imaju četiri boda više od Rijeke tri kola prije kraja, a nakon slavlja na Rujevici navijači su burno slavili, a sada i prvog dana prodaje ulaznica rasprodali ''Sjever dolje''.

''SJEVER DOLJE RASPRODAN

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preostale su još ulaznice za tribine sjever gore i zapad dolje, a kupiti ih možete online ili uživo na u sljedećim terminima: Četvrtak 9. 5. od 11 do 19 sati Petak 10. 5. od 11 do 19 sati Subota 11. 5 od 11 do 20:15 sati Zajedno po titulu!'', poručili su iz kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevjerojatno veliku podršku imaju Plavi posljednjih godina, ali sezona 2023./2024. prednjači u tome. Unatoč brojnim problemima i turbulencijama, navijači su ''dodali gasa'' i kako je za Net.hr rekao Igor Pamić ''Dinamu dali krvi kada je bio bolestan''.

Ukupno je prvog dana prodaje otišlo više od 5000 ulaznica, a u prodaji su zasad još ''Zapad dolje'' i ''Sjever gore''. Očekuje se da će iduća rasprodana biti donja zapadna tribina, nakon čega će u prodaju i njena gornja etaža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedno je sigurno - Osječane u subotu čeka ''plavi pakao''.