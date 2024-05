Borussia Dortmund svladala je PSG na gostovanju s minimalnih 1-0 i tako ukupnim rezultatom od 2-0 izborila posljednje finale Lige prvaka po formatu kakav se igrao zadnja tri desetljeća.

Junak gostujućeg sastava bio je iskusni Mats Hummels koji je zabio u 50. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KRAJ

0-1

PSG: Donnarumma - Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - Mbappe, Ramos, Dembele

Borussia (D): Kobel - Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson - Sabitzer, Can, Brandt - Adeyemi, Fullkrug, Sancho

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvaput su u uvodnom dijelu utakmice prijetili domaći, a Kobel je u 4. minuti zaustavio Ramosov, te u 7. minuti Mbappeov udarac. U 19. minuti lijepo su kombinirali gosti, ali snažan udarac Ryersona pogodio je vanjski dio mreže. Do 35. minute se čekalo na novo veće uzbuđenje, ali odličnu šansu Adeyemija majstorski je obranio Donnarumma i održao Parižane na životu. Do kraja prvog poluvremena još su prijetili Vitinha i Ruiz dalekometnim udarcima, ali to nije ozbiljnije ugrozilo Kobela i Borussiju.

Nijemci su na startu drugog dijela šokirali domaćine. Iako su Parižani žestoko krenuli i pogodili stativu preko Emeryja, ubrzo je stigla kazna. Brandtov centaršut ispratio je iskusni Hummels i pogodio za veliko slavlje gostujućeg sastava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: profimedia

Nakon tog gola još više su se aktivirali domaćini, ali bez konkretnijih prilika, a u 77. minuti Hummels je zabio za 0-2. Ipak, taj pogodak poništen je zbog zaleđa, a u 80. minuti Mbappeov dobar pokušaj zaustavio je gostujući vratar Kobel. Rasplamsalo se sve nakon toga, prvo je Mbappe nakon gužve u kaznenom prostoru pogodio gredu, a dvije minute kasnije snažno je dalekometnim udarcem probao Vitinha i još jednom zatresao gredu od koje je zastao dah svima na stadionu.

Finale se igra 1. lipnja, a u srijedu će doznati protivnika. Real i Bayern borit će se za preostalo upražnjeno mjesto u tom finalu.