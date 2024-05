Treći put u svojoj povijesti nogometaši dortmundske Borussije će igrati u finalu Lige prvaka, nakon 1-0 u Dortmundu njemačka je momčad u uzvratnom polufinalnom ogledu s istih 1-0 slavila protiv PSG-a i u Parizu.

Jedini pogodak na uzvratnom susretu postigao je Mats Hummels u 50. minuti, a Borussia (D) u finalu čeka boljega iz drugog polufinala u kojem se sastaju Real Madrid i Bayern, a prva utakmica u Muenchenu je završila 2-2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, to nije dobra vijest za Dinamo. Obzirom da je pred Plavima relativno lagan posao u obrani naslova prvaka (četiri boda prednosti tri kola do kraja), ali i da će Šahtar vrlo vjerojatno biti prvak Ukrajine, u taboru Plavih nadaju se direktnom plasmanu u play-off Lige prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, taj plan mogla bi pokvariti Borussia. Obzirom da kroz Bundesligu kako stvari stoje neće izboriti elitno nogometno natjecanje, ekipa iz Dortmunda to može ostvariti na način da osvoji ovosezonsko izdanje Lige prvaka. Dogodi li se to Nijemci će imati dodatnog predstavnika u Ligi prvaka što će Dinamu značiti da gubi mjesto u play-offu i još jedan start europske sezone iz drugog pretkola.

Naravno, za takvo nešto prvaci ne bi smjeli biti ni Slavia ni Kopenhagen. Česi i nisu u zavidnoj situaciji jer Sparta vodi, a u Danskoj se sve zakompliciralo i četiri momčadi se bore za naslov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa