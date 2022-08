Nismo ga htjeli previše peglati. Znamo koliko mu teško padaju porazi Hajduka, ali Zoran Vulić, legendarni bijeli as, bivši trener majstora s mora u pet mandata, realan je i objektivan u pogledu stvarnog stanja stvari i bez pretjerano dugog objašnjavanja. Villarreal je za koplje, ako ne i više bolji i za nešto više Splićani trebaju još jednog do dva dobra igrača u kadru.

'Villarreal je za koplje, ako ne i više bolji od Hajduka'

"Nećemo reći za koplje, nego za malo više u ovom trenutku je Villarreal bolji od Hajduka. Žao mi je ove publike, mislim da su zaslužili puno više, ali jednostavno se ne može", kazao nam je Zoran Vulić taman vraćajući se s utakmice.

"Za nešto više, za neki napredak Hajduka u smjeru jednog Villarreala, treba jača liga. Ok, neki će sad reći kako može Dinamo? Dinamo je momčad koja desetak i više zadnjih godina igra europska natjecanja, klub zna kako treba i može, dok Hajduk nije još na tom putu. Moramo još puno raditi, puno kruva poist da bi došli do te stepenice da se možemo nositi s ovakvim momčadima kao što je Villarreal. Ipak su oni lani bili polufinalisti Lige prvaka. Radi se o jednoj ozbiljnoj momčadi koja nije puno mijenjala svoj kadar. Hajduk nije imao neke šanse, ali ipak mislim da pred ovakvom publikom moraš dati malo više", govori nam popularni Splićanin.

'Izgledalo je bolje, ali izmjene su poznate'

I za kraj Vulić nam je prokomentirao i taktiku Valdasa Dambrauskasa. Prošlog tjedna Vulić je bio kritičan prema nekim taktičkim zamislima svog kolege na klupi Hajduka, ali sad nema zamjerki.

"Je, izgledalo je to bolje nego u Valenciji, samo zato što je stavio igrače na svoje mjesto. Dakle, Awaziema na stopera i Fossatija na mjesto zadnjeg veznog. Odmah to izgleda bolje. Sve je to normalno i zato je dobro. Fossati je iskusan i dobar zadnji vezni i mislim da je bilo onako posloženo kako je trebalo. Iako, jedino što mogu reći je da su te izmjene već poznate, znate napamet tko će ući i izaći. To je jedino ono što me smeta, ako me razumijete. Roster Hajduka je odličan za HNL, ali za nešto više treba jedan do dva igrača koji bi popunili ovaj kadar".