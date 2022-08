Senzacionalno je počelo, nastavilo se potopom, a razbijena glava Nikole Kalinića dalo je Hajduku priliku iz penala da ipak poprave krajnji rezultatski dojam i rezultat u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige danas u Valenciji.

Rezultat bolji od dojma

Ali, Rezultat je bolji od dojma i Hajduku će trebati čudo u uzvratu na Poljudu ako misli u skupinu Konferencijske lige. Unai Emery odlučio je odmarati svoje glavne igrače, pa je protiv Hajduka na klupu posjeo čak petoricu nogometaša.

No, svi koji su ih zamijenili donijeli su energiju i jednu želju za dokazivanjem. Za 32 minute od prvog gola Villareala u 14. za 1-1 pregazili su Dambrauskasove trupe. Hajduk nije uspio graditi igru, nije uspio igrati onaj svoj nogomet s kojim dolazi u šanse.

"Moramo biti objektivni. Villarreal je pobijedio Hajduka neću reći šetajući, ali s pola snage. Trener Emery je dosta kalkulirao, dosta čuvao pojedine igrače. Daj Bože da se prevarim, ali teško Hajduk može do čuda, iako se čuda događaju. Razlika je velika na strani Villarreala", kazao nam je razočarani Zoran Vulić, ikona Hajduka i trener u pet mandata u klubu.

Srce momčadi nije kucalo

Popularni Splićanin primijetio je kao nogometni znalac i trener jedan zanimljivi taktički detalj.

"Nije Hajduk stao, nego vi imate srce momčadi, a to vam je sredina, a za mene je malo nejasno zašto je taj stoper koji je doveden zbog toga stavljen na poziciju zadnjeg veznog?! To mi je malo... Ne znam, u takvoj situaciji ne možete ni napraviti igru. Svaka druga-treća lopta bi trebala ići preko njega, znači zadnjeg veznog ili Grgića. Prema tome, u ovakvoj situaciji i taktici ni ne možete uspostaviti vezu s napadom. Mislim da je to za mene bila jedna od grešaka. Ako dovedete stopera i stavite ga na njegovu prirodnu poziciju kao što je to bilo pred kraj utakmice, da vidimo njegovu kvalitetu. Hajduk isključivo nije uspostavio igru zbog toga što je imao igrača manje u sredini i nije se mogao suprostaviti Villarrealu niti u jednom segmentu nogometne igre."

Znači, Valdas Dambrauskas je taktički pogriješio?

"Apsolutno, za mene je. Još jednom ponavljam, ako ste doveli stopera da igra stopera, onda neka igra stopera, pogotovo u ovakvim eru utakmicama. Možete pokušati nešto u HNL-u, ali ni to nije dobro. Mislim da stavljati stopera pored Vukovića, Fossatija, malog Atanasova na tu poziciju, ne znam što bi rekao".

'Najvažnije za trenera je staviti igrača na pravu poziciju'

Gubi li se pomalo Dambrauskas u svojim zamislima, taktički je pogriješio i u 100. derbiju Dinama i Hajduka?

"Nije to pitanje za mene, to je pitanje za njega. On najbolje zna stanje momčadi. Čovjek trenira s 23 igrača i on ih najbolje poznaje u datom trenutku. Najvažnije u trenerskom poslu je staviti svakog igrača na pravo mjesto i izvući maksimum od njega. Prema tome, je li pogriješio ili ne, rezultat dovoljno govori".

Nikola Kalinić igrao je nekoliko minuta i završio razbijene glave...

"Šteta za Kalu, zbilja nema sreće dolaskom u Hajduk. Nikako da uhvati ritam, puno povreda, loža pa sad ovo. Zbilja nema sreće. Za mene je iznenađujuće kako je sudac dosudio penal koji je, ruka na glavi, ali sve nas je iznenadilo opet. Kad malo zbrojimo i oduzmemo, rezultat je bolji od igre", zaključio je Zoran Vulić.