I KRV SVOJU ZA BILU BOJU / Nikola Kalinić završio razbijene glave nakon par minuta igre, ali iznudio je time penal i spasio Hajduk debakla

Nogometaši Villarreala svladali su danas Hajduk 4-2 (4-1) u Valenciji, u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige te time zakoračili prema grupnoj fazi ovog natjecanja. Uzvratna utakmica odigrat će se na Poljudu idućeg četvrtka. Inače, utakmica u Valenciji je počela ranim pogotkom Hajduka, već u drugoj minuti strijelac je bio Stipe Biuk. No, do kraja poluvremena španjolski sastav nije samo preokrenuo rezultat, već je zabio četiri pogotka, Morales u 14. i 36., autogol Livaje u 19. te Gerard Moreno u nadoknadi prvog dijela. U 85. minuti Fossati je realizirao jedanaesterac za konačnih 4-2 španjolskog sastava. U 79. minuti u igru su za Hajduk ušli Fossati i Kalinić te su vrlo brzo nakon toga bili u središtu pozornosti. Naime, domaći igrač Mandi je, u svom šesnaestercu, laktom zahvatio Kalinića po glavi i time skrivio jedanaesterac, a siguran je s bijele točke bio Fossati. Nakon primljenog udarca Kalinić je, obliven krvlju, napustio igru te ga je zamijenio Atanasov. No, zahvaljujući njemu, faulu i razbijenoj glavi, Hajduk je dobio penal iz kojeg je smanjio na 4-2, a to ipak bolje izgleda nego 4-1. U samoj završnici Hajduk je čak mogao zabiti i treći pogodak čime bi došli na samo pogodak zaostatka, no malo je neprecizan bio Krovinović te je sve završilo s dva gola plusa na stranu Villarreala. Uzvratna utakmica na Poljudu na rasporedu je idućeg četvrtka, a ukupni pobjednik izborit će plasman u grupnu fazu Konferencijske lige.