Omiljeni trener na novoj poziciji za Net.hr: 'Hajduk je doživio zvižduk, zasluženo'

Vjerojatno nitko na svijetu ne zna koliko je teško biti trener Hajduka bolje od našeg današnjeg sugovornika. Zoran Vulić radio je u ponosu Splita čak pet puta, bilo kao glavni ili pomoćni trener. Osvojio je s Bijelima naslov prvaka 2001. kao i kup 2003.

Stoga, nema boljeg sugovornika u ovoj situaciji kada se Hajduk grčevito bori za svoju prvu titulu državnog prvaka od 2005. Igra nije dobra, svjestan je toga i Zoran, svjesni su toga navijači, svjesni su toga vjerojatno igrači. Ipak, momčad se nalazi na prvom mjestu prvenstvene ljestvice iako im trener tvrdi da nemaju kvalitetu za osvajanje naslova prvaka.

Evo kako to sve komentira legendarni branič i trener Hajduka, čovjek koji zna koliko je težak bijeli dres, ali i kakav je osjećaj slaviti naslove u Bijelom dresu.

Možete li nam malo prokomentirati ulazak Hajduka u drugu polusezonu? Loša forma, loša igra, došla je prva pobjeda, ali igrači i dalje nisu zadovoljni.

"Gledajte, mi znamo da je na kraju najbitniji rezultat ili na kojem je mjestu Hajduk. Hajduk je momentalno prvi i mislim da ne trebamo sad dolijevati ulje na vatru. Znamo da igra nije onakva kakvu bi mi navijači voljeli, ali u ovom trenutku najbitnija i najvažnija stvar za mene je da je Hajduk prvi i da sad u utakmicu protiv Istre ide s prve pozicije. Svaka sljedeća utakmica će mu biti puno teža i moraju ih puno bolje pripremiti, bolje sebe pripremiti za svaku sljedeću utakmicu. I momci vjerojatno znaju da igra nije kakvu bi svi mi očekivali, ali možda je to jednostavno prevelik pritisak za njih."

Kako komentirate izjave Gennara Gattusa koji je rekao kako on nikada nije rekao da Hajduk ove sezone mora biti prvak i da smatra da nema kvalitetu potrebnu da bude prvak?

"Pa gledajte teško mi je to komentirati, ali mislim da Hajduk bez obzira na sve, i da igra s juniorima, mora ići na osvajanje prvog mjesta. To mu ime i povijest daje za pravo i mislim da jednostavno nema tog trenera koji može reći da ne ide na prvo mjesto. Još jedanput ponavljam, Hajduk i s juniorima mora ići na prvo mjesto. Ne mora biti prvi, ali se mora boriti za prvo mjesto."

Čini se da je momčad jako ovisna o Marku Livaji koji je prvi strijelac i asistent lige, a čini se da nema previše kohezije u veznom redu. Vidjeli smo i reakciju Nika Sigura kad je bio zamijenjen.

"Mislim da je nervoza normalni, sastavni dio svake momčadi. Ona se nekad vini, a nekad ne. Jednostavno mislim da je najvažnija da svi momci hoće pobjedu. Normalno i oni su svjesni da ne igraju onako kako ova publika zaslužuje jer imati 20 tisuća ljudi protiv Varaždina ili protiv Belupa, s dužnim poštovanjem, mislim da neki igrači Varaždina i Belupa neće nikad tu atmosferu doživjeti. Prema tome mislim da moraju dati više, da ih ne treba stiskati, jednostavno se trebaju opustiti i trebaju igrati ono što najbolje znaju. Znamo da imamo najboljeg igrača lige nećemo to više ponavljati, imamo i jednog od najiskusnijih igrača lige u Rakitiću. O njegovo kvaliteti isto nećemo pričati. Prema tome, mislim da kvalitetu imamo i da samo taj grč koji nas vjerojatno drži ili ta borba za prvo mjesto… Možda je za te mlade igrače prevelik uteg. Ja sumnjam jer igrati u Hajduku znamo da nije lako, ali da ako imaš kvalitetu možeš igrati. Mislim da momci imaju kvalitetu i da se samo trebaju opustiti i igrati bez straha, igrati na pobjedu. Ova publika do sada ih je uvijek nagrađivala i kada nisu bili pravi. Mislim da ova zadnja utakmica je prvi put da je Hajduk pobijedio, a da su doživjeli zvižduk, zasluženo, ali mislim da Hajduk, ako oduzmemo Dinamo i Osijek, svugdje igra na domaćem terenu. Vi vidite da i protiv Gorice i protiv Belupa i protiv Varaždina u Varaždinu većinu tribina na tim utakmicama popunjavaju baš navijači Hajduka."

Kako komentirate Dinamo pod Fabiom Cannavarom? Sličan scenarij imali smo prošle sezone kada ja Hajduk dočekao zimsku pauzu s velikom prednosti, a onda je prokockao u drugom dijelu sezone. Čini se da se svi boje takvog scenarija, ali posljednji put kada je Hajduk dočekao rođendan kluba na prvom mjestu je i ostao na prvom mjestu. Ne mora to ništa značiti naravno.

"Daj Bože da to što govorite se i obistini, ali mi vidimo da se Dinamo digao igrom. Promijenio je način igre, izgleda puno ofenzivnije, i onu utakmicu koje je izgubio od Osijeka imao je 70 posto 'balun' u svojim nogama. Mislim da će se Dinamo dizati i da je najveći konkurent Hajduku u ovom trenutku, iako ja nikad ne bih otpisao Rijeku jer Rijeka ima jednu dobru momčad. Vidjeli smo sad s pet igrača koji su im falili, izgubili su doduše utakmicu, ali imali su puno prilika. Prvenstvo će biti interesantno, ja se nadam do zadnjeg kola i Hajduk samo mora razmišljati o svakoj sljedećoj utakmici i ne smije ga uhvatiti panika kao prošle godine. Hajduku se ne smije dogoditi dvije godine zaredom da propusti toliku prednost."

I za kraj, možete li nam reći koje su vaše zadaće kao skauta u HNS-u?

Znate što je to? Sad, doznamo da ima neko dijete hrvatskog podrijetla bilo gdje u Europi pa možda i u svijetu. Odem, pogledam, dam svoju viziju i na kraju poslije idu ljudi koji će pričati, ako to dijete zadovolji, pričati s roditeljima i dobiti ga da igra za hrvatsku reprezentaciju.

