Zvonimir Manenica otkrio što čeka Dinamo nakon odlaska Marića: 'Nema tu velike drame'

Otkaz sportskog direktora Marka Marića potresao je Dinamo u nedjelju navečer. Brojna pitanja potezala su se nakon ovog iznenadnog poteza Uprave Dinama, no iz Maksimira dosad nije došao konkretan odgovor. Tko će biti sljedeći Marićev nasljednik? Ima li već Dinamo kandidata? Je li Cannavarov ostanak upitan? Pitanja su to na koja je odgovor ekskluzivno za RTL pokušao dati predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Manenica.

Nedjelja je jedan od najmirnijih dana u tjednu, a za Dinamo je to bio jedan od turbulentnijih dana u zadnje vrijeme. Smijenili ste sportskog direktora gospodina Marka Marića. Rekli ste u priopćenju da je riječ o organizacijskoj prirodi, pa ako nam možete malo približiti što točno znači i zbog čega ste ga smijenili.

"Donijeli smo ovu odluku koju smatramo da je najbolja za naš klub. Nismo bili zadovoljni određenim organizacijskim procesima unutar samog sportskog sektora i onda smo odlučili primjereno reagirati. Nema tu neke velike drame ni problema. Dinamo ide dalje. Mi se zahvaljujemo Marku na svemu što je napravio za naš klub u proteklom razdoblju, a mi kao Dinamo se okrećemo budućnosti i u potrazi za našim novim sportskim direktorom"

Rekli ste u priopćenju da ćete u najkraćem mogućem roku obavijestiti javnost o vašim sljedećim potezima po pitanju traženja novog sportskog direktora. Imate li možda već neka imena u vidu i kakav bi taj sljedeći sportski direktor trebao biti? Hoće li biti bliži upravi ili bliži treneru Cannavaru?

"U medijima se već spominju neka imena, ali to su zasad samo špekulacije. Nemamo još konkretno ime. Sada ćemo u miru napraviti jedan kvalitetan selekcijski proces. Napravit ćemo listu kandidata koje ćemo intervjuirati. Ne mora biti ni bliži upravi niti treneru Cannavaru. Jednostavno ćemo naći najboljeg mogućeg kandidata za Dinamo i onda o tome obavijestiti javnost."

Ubrzo nakon te objave da je smijenjen gospodin Marko Marić, pojavila se informacija da je svoj mandat na raspolaganje stavio i gospodin Fabio Cannavaro. Ima li istine u tome i otkud se pojavila ta informacija?

"Ne, ne, nema istine u tome. Mi smo već jučer odmah odradili razgovor s trenerom Cannavarom. To je bio jedan vrlo konstruktivan i ugodan razgovor. On nije ni u jednom trenutku podnio ostavku. Jasno smo mu dali do znanja da uprava, cijeli klub i stručni stožer stoji iza njega. Također smo mu iznijeli da smo zadovoljni njegovim dosadašnjim radom i već smo se u tom razgovoru okrenuli budućnosti i pripremi za nadolazeće utakmice."

S obzirom na smjenu gospodina Nenada Bjelice, sada i sportskog direktora Marka Marića, dojam je da postoje neke trzavice u klubu pa javnost zanima. Puše li Uprava i gospodin Zajec i dalje u ista jedra. Kakvo je stanje trenutno u Dinamu?

"Pušemo svi zajedno u ista jedra. Nema nikakvih problema između Uprave i predsjednika Zajca niti bilo kojeg drugog tijela unutar kluba i Izvršnog odbora. Predsjednik je naš prvi demokratski izabrani predsjednik u Dinamu. Osobno sam bio na njegovoj listi i podržao ga. Stvarno smo sretni da je on s nama u klubu i da imamo priliku svi zajedno surađivati. Svi smo konkretno okrenuti našim primarnim ciljevima, a to je u ovom trenutku osvajanje dvostruke krune, pa onda i proslava na našem glavnome trgu", zaključio je Manenica, a cijeli intervju pogledajte u prilogu.

