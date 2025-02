Užas hrvatskog stopera ne prestaje. Žalba je odbijena, je li ovo najgori mogući kraj doping afere?

Mariju Vuškoviću, 23-godišnjem hrvatskom stoperu HSV-a odbijena je žalba Saveznog suda Švicarske. Vušković ostaje suspendiran do studenog 2026, javlja njemački Tag24.

Nakon što je Sud za sportsku arbitražu suspendirao Vuškovića zbog dopinga, zadnja šansa bio je švicarski Savezni sud, ali ako je za vjerovati njemačkim medijima bliskima HSV-u ta žalba je odbijena i na snazi ostaje odluka o suspenziji do studenog 2026. Službena odluka i obrazloženje doći će u danima koji slijede. Vušković se još može žaliti Europskom Sudu za ljudska prava, ali šanse tamo mu nisu velike. Vušković ne smije trenirati niti s jednom momčadi do rujna 2026. godine. Do tada smije trenirati samo pojedinačno, vjerojatno doma u Splitu. Njegov ugovor s HSV-om je prekinut prošle jeseni i sad je Vuškovićeva nogometna budućnost itekako neizvjesna.

Podsjetimo, Vušković je u rujnu 2022. suspendiran na četiri godine nakon što je pozitivan bio njegov test na doping. Četiri sportska znanstvenika su govorila o lažnom testu ali sve žalbe su do sada odbijene.

