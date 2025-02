Gattuso o problemima u sredini momčadi: 'Igrao sam s osam Zlatnih lopti. I oni su griješili'

Hajduk u subotu dočekuje Varaždin na Poljudu u 21. kolu SuperSport HNL-a. Bijeli su ostali bez pobjede u oba dosadašnja kola nakon zimske stanke. Na Poljudu su remizirali sa Slaven Belupom 0:0, a prošlog tjedna poraženi su na gostovanju kod Lokomotive s 3:2. Hajduk za vodećom Rijekom zaostaje dva boda, a ima pet bodova više od trećeg Dinama.

S druge strane Varaždin je hit ovogodišnjeg prvenstva i trenutno zauzima peto mjesto s 30 bodova koliko ima i četvrti Osijek, a devet manje od Hajduka. Uoči sutrašnje utakmice na pitanja novinara odgovarao je trener Bijelih, Gennaro Gattuso:

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Je li ikad iz mojih usta izašlo da Hajduk ove sezone mora biti prvak? Tu sam sedam mjeseci, kad vidim momčad da dominira 20 minuta i onda nakon greške potoneš, znači da nešto dobro ne radim. Nisam usadio u glave pobjednički mentalitet. Momčad je trenutno na dva boda od Rijeke i pet bodova više od Dinama. To nije slučajno. Mi smo do zimske pauze igrali dobro, imali smo glad za bodovima. Nakon priprema ta glad je nestala. Ne zanima me što je bilo prošlih sezona. Ne smije se dogoditi da nakon jedne greške potonemo i nestanemo s terena." - započeo je Talijan.

Sljedeće pitanje odnosilo se na probleme koje Hajduk ima u veznome redu, a Gattuso je na to odgovorio: "To je vaša ideja. Ne vidim problem u veznom redu, već u cijeloj momčadi. Još uvijek ne mogu shvatiti da smo protiv Lokomotive onako potonuli, da ne uspijevamo ispraviti jednu pogrešku i totalno se pogubimo. Kada sam igrao, a igrao sam s osam Zlatnih lopti, i oni su griješili. Sport je igra u kojoj se često griješi, ali strah ne smije postojati u sportu i Hajduku. To sam rekao igračima ovog tjedna. Kao trener to moram promijeniti. Ne zanimaju me priče što je bilo prošlih godina, ali moramo mijenjati mentalitet. Griješit ćemo i u nastavku sezone jer nemamo top kvalitetu, ali to se može nadoknaditi tako da postanemo prava momčad."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom se osvrnuo i na samu momčad Varaždina: "To je momčad koja je u jako dobroj formi. Igraju jedan od boljih nogometa u ligi. Jako su dobri u tranziciji, imaju brze igrače. Moramo se boriti i pobijediti. Shvatio sam kada je momčad u ovakvom stanju vika i galama ne pridonosi ništa. Pogledali smo jedan video u kojem smo promatrali naš pristup po izgubljenoj lopti. Zaključili smo da nam tu fali kompaktnosti. Jako dobro smo trenirali." - a potom je prokomentirao i zdravstveni karton Hajduka i najavio mogući debi Michelea Šege u dresu Hajduka i to protiv bivšeg kluba:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL "Šegin gol? To je ekstra klasa, maestralan potez koji je riješio utakmicu. Mogli smo iz nekih drugih šansi i lakše riješiti utakmicu, ali ovako je možda i slađe. Sad se idemo malo proveseliti, uživati u ova tri boda, ali nema puno vremena, čeka nas Slaven i teška utakmica", dodao je Nikola Šafarić za MAXSport TV. Na slici se šego bori za poziciju s igračem Hajduka.

"Ako momčad odigra 20 minuta na dobroj razini protiv Lokomotive to znači da 'nije bolesna'. Problem je mentalni. Kada se izgubi lopta nitko ne želi preuzeti odgovornost. Moramo odmaknuti strah i biti spremni na sve situaciju, preuzeti odgovornost. Svi su na raspolaganju, Mlakar, Rusyn i Šego. Jedino nema Lovre Kalinića koji je imao problema s gripom."

POGLEDAJTE VIDEO: Ancelotti o svađi Luke i Viniciusa: 'Uvijek morate poštovati što Modrić govori'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa