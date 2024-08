Hajduk je jučer na Aldo Drosini kiksao protiv Istre 1961. odigravši 1-1. Neki će, prema viđenom, reći kako su se Bijeli spasili poraza, jer su dobar dio utakmice gubili s 1-0. Marcel Heister je u 57. sekundi doveo domaći sastav u vodstvo, a izjednačio je Marko Livaja u 60. minuti. Junak utakmice bio je domaći vratar Lovro Majkić koji je sakupio devet obrana. Dvoboj Istre i Hajduka bio je i okršaj dvojice talijanskih stručnjaka u HNL-u. Puljane vodi Paolo Tramezzani, dok na klupi splitskog sastava sjedi Gennaro Gattuso.

Zoran Vulić, bivši strateg Hajduka u čak pet mandata (Zoke priznaje samo tri, jer su mu dva bila prekratka, objasnio nam je svojedobno), bivši igrač i nekadašnji trener Istre, tvrdi kako je ovo bila najbolja utakmica Hajduka prema prilikama.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

"Krajnji rezulta ne odgovara stanju na terenu, ali rezultat ne možemo mijenjati. Imao je moj Hajduk nikad više šansi. Mislim da je ovo prema prilikama najbolja utakmica Hajduka ove sezone", priča za Net.hr Zoran Vulić.

Uvijek je bitan taj krajnji rezultat...

"Hajduk je imao puno više prigoda. Ne smije se onako primiti pogodak odmah na početku susreta i sebe dovesti u situaciju u kojoj su se doveli. Igrač utakmice je bio apsoltno golman Istre Mujkić. Mislim da to mora biti puno bolje i kvalitetnije. Moji Splićani su puno šansi zapucali. Puno je tih šansi bilo, pogotovo u drugom dijelu, duge lopte na Livaju ili malog Antunovića i onda taj odbijanac ako netko pokupi. Tako se dogodila ta zadnja šansa. Dugi balun na malog Rokasa, koji ima taj tajming i šansa malog Kalika. Istra je postala, neću reći bezopasna, ali puno bezopasnija izlaskom svoja dva ofenzivca. Hajduku je bilo kud i kamo lakše u drugom dijelu, nego u prvom", govori Zoran Vulić.

Dobra stvar je za Hajduk, priča Zoran Vulić, što je Hajduk na kraju izvukao bod...

"Moglo je to otići i u drugom smjeru. To su sad već dva kiksa na gostovanjima protiv Lokomotive i sad Istre. Svi smo očekivali pobjedu Hajduka, što je i normalno, ali treba vidjeti kako i što dalje. Ako Sahiti i Pukštas odu, treba vidjeti što i kako dalje. Mislim da je dobru utakmicu odigrao mali Hrgović, iako to nije njegova primarna pozicija. Ako kažemo da je namjestio gol, dva puta pucao kao desni bek, a ustvari je lijevak, mislim da to puno toga govori o igri Hajduka".

Imaju li se navijači Hajduka čemu nadati?

"Gledajte, tek je 4. kolo HNL-a. Nemojmo raditi dramu bez potribe. Dosta drame u Hajduka za ovu sezonu. Ružomberok je donio drame. Prema tome, Hajduk ne bi smio gubiti bodove protiv uvjetno rečeno slabijih od sebe, ako misli biti konkurentan, da prvenstvo dalje bude napeto. Nadam se da će to biti u narednim utakmicama puno bolje i kvalitetnije od Hajduka i nadamo se svi mi zajedno pobjedama", zaključio je Zoran Vulić.

