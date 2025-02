Potopom na Maksimiru nastavio se tjedan iz noćne more Dinama, Cannavaro poručio: 'Nismo glupi'

Nastavlja se kriza zagrebačkih Plavih. Nogometaši Dinama ispali su u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa porazom od Osijeka 1:0 na domaćem terenu. Plavima je presudio pogodak Hrvoja Babeca u 21. minuti, a snage za povratak na potopljenom Maksimiru nije bilo. Osijek se tako u polufinalu pridružio Rijeci koja je ranije danas također u gostima svladala Hajduk 3:1.

Još jednu blijedu predstavu svojih igrača nakon utakmice komentirao je trener Dinama, Fabio Cannavaro: "Nije bilo lako igrati na ovakvom travnjaku. Dali smo sve od sebe, ali, nažalost, nije bilo dovoljno. Igrači su tužni, nije lako vezati ovakva dva poraza u četiri dana, ali moramo to brzo zaboraviti jer nas čeka teška utakmica u nedjelju." - započeo je legendarni Talijan.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Potom se osvrnuo na Dinamovu 'Ahilovu petu' cijele sezone, obranu: "Obrana je naš problem otkako sam ja tu, ali i otprije. Uvijek isti problem. Prelako primamo golove. Moramo biti koncentriraniji i igrati s manje straha. Igrači se boje, a to nije dobro, govorim im da moraju to prebroditi. Ako igraju bez straha i rade greške, ja sam kriv. Moraju to znati. Večeras je plan da se odmorimo, a onda se moramo početi pripremati za derbi. Nismo glupi, znamo što derbi znači, moramo pokušati promijeniti ovaj negativni trend."

Druga dva polufinalista saznat ćemo sljedećeg tjedna kada se sastaju Istra i Lokomotiva te Slaven Belupo i Gorica.

