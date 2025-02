Ikona 'velike trojke' za Net.hr: 'Rijeka je samo ponovila igru iz utakmice s Dinamom'

Dvije velike utakmice i dvije velike pobjede. U Rijeci zasigurno nakon dvije dominantne predstave svakako mogu biti zadovoljni jer ovako dobiti Dinamo i Hajduk u razmaku manjem od tjedan dana, tko se tome mogao nadati? Zaista, nakon ovakve dvije utakmice prometnuli su se momci Radomira Đalovića možda i u glavnog favorita za, ne samo prvaka, već možda i dvostruku krunu.

Ovako dobro nisu izgledali još od šampionske sezone pod Matjažom Kekom. Demolirali su dva glavna konkurenta za domaće trofeje i zabili im kombinirano sedam golova, a putem primili samo jedan. Zaista, dojam je kako je Dinamo u subotu mogao stradati još i gore, a Hajduk se danas nije pokazao kao prava prijetnja.

Svoje viđenje današnje utakmice, kao i svega ostalog što nam u sezoni dolazi, za Net.hr dao je čovjek koji je u jednom periodu branio boje sva tri najveća hrvatska kluba, Saša Peršon.

Kako komentirate današnju pobjedu Rijeke i sjajnu partiju Fruka?

Svi smo očekivali neizvjesniju utakmicu, čak možda utakmicu koja će doći do jedanaesteraca, a na kraju se pokazalo da je Rijeka dobila lagano i potpuno zasluženo. Tri dana nakon što je demolirala Dinamo praktički, sličnu igru je ponovila i danas u Splitu i zapravo napravila jedan veliki, veliki rezultat koji će im donijeti veliko samopouzdanje za nastavak prvenstava. Plasirali su se u polufinale Kupa i ništa, sad se jednostavno potpuno okreću utakmici s Goricom. Hajduk je sada došao u jednu malo težu situaciju, izgubili su utakmicu doma na Poljudu, a slijedi im gostovanje na Maksimiru i dobro znaju što ta utakmicu može donijeti i što može uzeti.

Rijeka igra svoju igru cijelu sezonu, a Hajduk toplo-hladno

Rijeka je u ovom trenutku sigurno u boljoj formi. Mislim da Rijeka zapravo cijelo vrijeme igra svoju igru, a Hajduk igra dosta toplo-hladno i onda se desila jedna pobjeda protiv Osijeka nakon niza loših izdanja. Hajduk je i dosta bodova izgubio igrajući doma, a Rijeci se to rijetko znalo desiti. Desio se eventualno onaj poraz doma protiv Istre , međutim rijeka je nastavila i vratila se u seriju pobjeda što je samo pokazala utakmica protiv Dinama. I evo danas, još jedan derbi, bez obzira što se radi o kupu, Rijeka je ponovno odigrala jako dobro, ušla u utakmicu odlično, povela već nakon 12 minuta s dva gola i na kraju znalački to zadržala i prošla dalje.

Je li Rijeka sada prvi favorit, pa možda i za dvostruku krunu?

Ako gledamo igrački, po igri, onda sigurno je po meni najveći favorit za naslov prvaka, ako gledamo igre u zadnje vrijeme. Međutim, ostalo je još dosta utakmica do kraja. Mislim da ćemo i ovo sljedeće kolo vidjeti što će se sve izdogađati. Normalno da je Dinamo došao sad u situaciju da ih samo pobjeda održava u nekoj utrci za prvim mjestom i da očekuju da Rijeka kiksa protiv Gorice i da eventualno izgubi utakmicu ili bod pa da joj se približe. Svjesni smo da će se teško sve utakmice do kraja dobiti, teško je i za Hajduk i za Rijeku i za Dinamo. Vjerujem da nas čeka neizvjesna završnica. Hajduk se mora sad jednostavno pomiriti s ispadanjem iz kupa i baciti sve karte na prvenstvo jer im je jedino to i ostalo, ali ga sad nakon ovog poraza, ipak malo neugodnog danas u Splitu, očekuje derbi na Maksimiru gdje Dinamo samo pobjeda vraća u kakvu-takvu utrku za naslov prvaka. Znači bit će itekako vrlo, vrlo zanimljivo i vidjet ćemo kako će se Hajduk sad vratiti za tu utakmicu koja je za samo nekoliko dana.

Kako komentirate igru Tonija Fruka, čini se kako je taj igrač vrlo često podcijenjen, a zapravo je jedan od najboljih igrača lige?

Eto, kad je Rijeka ostala praktički bez napadača trener Đalović mu je našao tu poziciju neke, mi to znamo nazvati lutajuća špica, gdje je Fruk pokazao itekako svoj potencijal. Ne samo što je bio strijelac na utakmicama nego je imao i jako puno asistencija na utakmicama, tako da ako tako gledamo sigurno da u jednoj bližoj budućnosti može očekivati i poziv selektora Dalića. Čini mi se da je za neke utakmice i bio već na širem popisu, ali eto ovim utakmicama u zadnje vrijeme je sigurno skrenuo pažnju na sebe i može se s pravom nadati pozivu u reprezentaciju. Svi znamo da je Fruk zapravo vezni igrač, ali pokazao je na toj lutajućoj špici da je itekako interesantan. Ne samo asistencijama nego i golovima.

Što očekujete od utakmice Dinama i Osijeka?

Dinamu je sigurno na prvom mjestu prvenstvo, da tu ostane u utrci do zadnjeg kola, a tu im u utakmici protiv Hajduka samo pobjeda i igra. Sigurno im nije svejedno u kupu, sigurno da ovaj neugodni poraz i debakl od Rijeke mogu baciti u drugi plan samo pobjedom protiv Osijeka danas i da se nakon toga kompletno okrenu Hajduku. Ta utakmica po važnosti nije ništa manje značajna od ove današnje protiv Osijeka.

Znači Dinamo neće spas sezone tražiti u kupu?

Gledajte, Rijeka je ušla u polufinale kupa. Ne znači danas sutra da će Rijeka uzeti i kup i prvenstvo, može ostati i bez jednog i bez drugog, ako ćemo gledati. Sve ovisi kako će se poklopiti rezultati u prvenstvu, isto tako i Dinamu. Dinamo ako danas pobjedi Osijek ne znači da će uzeti kup ili da će uzeti prvenstvo. To nitko ne može garantirati. Ja recimo kao igrač ili sada kad bi me netko pitao ovoj situaciji bi li rađe uzeo prvenstvo pa ispao u kupu rekao onda bi ja rađe uzeo poraz od Hajduka danas pa uzeo prvenstvo, da sam trener Rijeke. Ako bi sad trebalo nešto odabrati između kupa ili prvenstva radije bih se okrenuo prvenstvu. Manje pažnje bi obratio kupu. Recimo, kod nas taj kup ipak nešto znači, Talijanima osvajanje kupa ne znači ništa recimo, a Rijeka je sad došla u situaciju da im se pruža i prvenstvo i kup. s obzirom na bodovnu prednost koju ima u prvenstvu, doduše to je samo bod prednosti pred Hajdukom. Hajduk mora ovu utakmicu što prije zaboraviti, jednostavno se pomiriti s ispadanjem, i okrenuti se utakmici na Maksimiru jer Hajduk je još uvijek u utrci za prvo mjesto. Bod zapravo nije skoro nikakva prednost, a ide Dinamu kojem igra samo pobjeda. Sigurno da bi i Dinamu pobjeda nad Osijekom podigla samopouzdanje uoči Hajduka isto kako je i pobjeda nad Hajdukom Rijeci podigla samopouzdanje. Iako i oni moraju biti svjesni da bez obzira na ove dvije fantastične pobjede, utakmica s Goricom je sasvim nešto drugo. Moraju očekivati jednog protivnika koji se bori za opstanak, teške uvjete na terenu tako da Rijeka mora ozbiljno razmišljati o Gorici, a ne ono lako ćemo. Bez obzira na dvije ovako velike pobjede protiv ekipa kao što su Dinamo i Hajduk što je možda malo tko očekivao da će Rijeka ovako uvjerljivo, i igrački i rezultatski, ovakve dvije utakmice dobiti. I svaka čast.

