Igor Pamić, aktualni trener Karlovca, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, tvrdi kako su rezultati 4. kola HNL-a očekivani.

"Da, jesu, ja bih tako rekao. Uistinu očekivani rezultati. Hajduk je neprepoznatljiv. Prošle sezone u nastavku sezone, u drugom dijelu prvenstva, pretprošle isto pred kraj, da sad ne nabrajam sezonu po sezonu, Bijeli su bili kriminalni, a sad su još gori, kritično loši. Hajduk nema ništa opipljivo za što se može uloviti. Niti igru, niti dominaciju, niti igru na rezultat. To stvarno izgleda dosta kritično što se iz mog kuta gledanja tiče", priča maloprije za Net.hr Igor Pamić i dodaje:

"Istra 1961 je uvijek nezgodan domaćin i mislim da ne trebaju ni Splićani biti nezadovoljni, jer su se spasili poraza na neugodnom terenu. Ok, imali su dominaciju, ali nedovoljno je to bilo za tri boda. Tek sad očekujemo probleme u Hajduku, ako ne krenu u neku seriju, kod njih se može vrlo lako upaliti alarm. Vjerojatno je na Poljudu alarm već i upaljen", govori Div iz Žminja, koji je svoju profesionalnu karijeru počeo upravo u Istri 1992. godine i igrao jednu sezonu.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Dinamo je prošao Goricu rutinirano. Plavi imaju širinu, pogotovo za hrvatsku ligu. Očekivana pobjeda. Gorica ipak nije dorasla kvaliteti Dinama i kadru Dinama, da može odgovoriti u jednoj takvoj utakmici. Utakmica protiv Gorice bila je zanimljiva posljednjih dvije minute, međutim sve je ostalo išlo na mlin Dinama", govori nekadašnji igrač i Dinama.

"Osijek se još definitivno traži. Moram tu spomenuti i smjenu trenera. Eto, neka samo naši dragi ljudi vide da nije dovoljno samo dovesti stranog trenera, pa da će to biti kako treba. Neće, moramo cijeniti malo više domaću struku. Osijek, evo sad, već šestu utakmicu zaredom ne znaju za pobjedu. Rijeka je zasluženo dobila i trenutno je na drugom mjestu. Rijeka je kvalitetnija od Osijeka i nakon ispadanja od Elfsborga u EL i remija s Olimpijom 1-1 u play offu Konferencijske lige, ovo im je bila vrlo bitna utakmica. Protiv Olimpije je to bilo loše, loš rezultat prije svega. Bitna pobjeda za Rijeku s novim trenerom Radomirom Đalovićem. Sve u svemu, Dinamo je nastavio dominaciju i u 4. kolu, Rijeka prati zagrebački sastav, dok Hajduk iz kola u kolo tone. Vidjet ćemo kako će reagirati i hoće li Gattuso pronaći dobitnu formulu, hoće li pronaći snagu i znanje vratiti ekipu u igru. Isto vrijedi i za Osijek koji je na kriminalnom 9. mjestu. Moraju se trgnuti i Hajduk i Osijek, nema im druge. Inače će potonuti do kraja", zaključuje Igor Pamić.

HNL - 4. kolo

Istra 1961 - Hajduk 1-1 (Heister 1 / Livaja 60)

Osijek - Rijeka 0-2.

U subotu:

Varaždin - Slaven Belupo 2-0 (Šego 64, Ba 78)

Dinamo - Gorica 2-1 (Kulenović 6, 57 / Pršir 90+1)

U petak:

Lokomotiva - Šibenik 0-1 (Žuta 23)

