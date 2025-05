U derbiju 35. kola SuperSport HNL-a Hajduk je u nedjelju, pred 17.000 gledatelja na Poljudu, pobijedio Rijeku sa 2-1, pa će odluka o novom prvaku biti poznata u posljednjem kolu koje je na raporedu 24. svibnja. Golove za Hajduk zabili su kapetan Bijelih Marko Livaja (19-11m) i Aleksandar Trajkovski (78), a za goste je pogodio Duje Čop (73).

Neočekivani kiks Dinama protiv Lokomotive u subotu pružio je priliku Rijeci da pobjedom na Poljudu osigura naslov prvaka. Međutim, Rijeka je propustila prvu "meč" loptu, a s tri boda sada se i Hajduk vratio u život uoči posljednjih 90 minuta sezone.

Zoran Vulić legenda je Hajduka i čovjek s pet trenerskih mandata na klupi splitskog kluba. Prokomentirao je za portal Net.hr Jadranski derbi...

"Drago mi je da je Hajduk pobijedio, da je igrao pošteno, korektno i da je bio bolji od Rijeke. Rijeka je imala sve u svojim rukama, tj nogama i prokockali su Riječani šansu da osvoje naslov kolo prije kraja. Nije sad Hajduk bio superioran pa da možemo reći velika pobjeda. Mislim, je velika pobjeda, ali u toj pobjedi odlučivali su sitni detalji."

30 godina nismo imali troboj u posljednjem kolu SHNL-a. Dinamo, Rijeka i Hajduk ulaze u posljednjih 90 minuta sezone sa šansama za titulu.

"Rijeka i Dinamo igraju kući, a uz to imaju najveće šanse za naslov prvaka Hrvatske. Otvoreno i iskreno treba sad reći kako su Rijeka i Dinamo favoriti u toj borbi za naslov prvaka u odnosu na Hajduk. Mislim da Dinamo neće više dopustiti kiks kakav je dopustio protiv Lokomotive. Mislim da se to ne može dogoditi. Isto tako, Rijeka ima Slaven Belupa dva puta, doduše teško je pobijediti jednog suparnika dva puta u 4 dana, ali mislim da Rijeka i Dinamo imaju sve u svojim nogama. Hajduk je tu napravio i dao sebi malo kisika. Ne vjerujem da bi mogao, volio bih više od ičeg da se varam, ali nema šanse Hajduk za titulom, iako matematičke šanse postoje još uvijek. Volio bih stvarno da se prevarim i da Bijeli osvoje naslov", govori Zoran Vulić.

Gattuso je odradio posljednju utakmicu na Poljudu kao trener Hajduka. Što reći o Gattusu?

"Što reći o Gattusu? Kad pogledamo cijelo prvenstvo bio je u trci za naslov prvaka. Već to je jedna dobra vijest, dobar pomak. Pri kraju ovog prvenstva nadali smo se i vjerovali da nakon dugo godina posta konačno možemo biti prvaci. Ja osobno moram biti iskren, mislim da smo sami krivi za izgubljeno prvenstvo, ako ga izgubimo. Nitko nama nije kriv i ne trebamo tražiti krivca u nikome. Sami smo krivi za ono što smo napravili. Napravili smo tortu, a nismo stavili šlag na nju. O Gattusu kao treneru bolje da pričaju oni koji su s njim radili. Bolje su upoznati s radom i njime nego ja, ali ovako rezultatski trebamo pričekati zadnje kolo da vidimo hoće li Hajduk biti drugi, treći..."

Kad pogledamo igrače koje ima Hajduk dobra je stvar za splitski klub što je do zadnjeg kola bio konkurentan.

"Do zadnjih pet kola Hajduk je bio prvi i šteta što priliku nisu iskoristili. Ovo je bila prilika koju Hajduk nije smio ispustiti iz svojih ruku, odnosno nogu. U šest kola uzeli smo samo tri boda i to je ono što sve navijače Hajduka najviše boli, što nas smeta, jer smo imali sve u svojim nogama. Krvarili smo tijekom cijele godine, a dogodilo nam se isto kao i lani. To je sjena koja pada na Gattusa koji je odradio posao kao trener Hajduka pošteno, kvalitetno. Nismo imali neku igru u ovom proljetnom dijelu sezone, ali rezultat nas je u puno slučajeva ljubio".

I sad opet vidimo to...

"Da, Hajduk je i u 35. kolu SHNL-a poljubio rezultat. Da je Dinamo dobio Lokomotivu možda bi i večeras bio prvak. Pričekajmo zadnje kolo pa ćemo vidjeti. Nada u titulu Hajduka tinja, ali moramo biti iskreni. Nikad nisam bio pesimist, ali treba biti realan. Teško će moj Hajduk to titule i jako mi je žao zbog toga. Svi smo nekako izdušili što bi rekli, baš smo izdušili. Nadali smo se, živjeli za titulu, govorili da je to ta godina i opet isto, ali ponovit ću još jednom - čekajmo zadnje kolo pa ćemo reći nešto više o ovoj sezoni", zaključio je Zoran Vulić.

