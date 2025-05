Zlatni klinac iz Barcelone! Evo što je već sada u karijeri osvojio Yamal

Tek mu je 17, a Lamine Yamal već izgleda kao da je godinama dio nogometne elite. O njemu se govorilo kao o “novom velikom talentu”, ali to više ne vrijedi – on je već sada stvarna zvijezda.

Ljetos je s reprezentacijom Španjolske osvojio Euro i bio među najboljima – ne samo u svojoj momčadi, nego na cijelom turniru. Uzeo je nagradu za najboljeg mladog igrača prvenstva, a do danas je sudjelovao u čak 12 golova koje je Španjolska zabila posljednjih godina.

https://twitter.com/433/status<div class="se-embed se-embed--x"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lamine Yamal at just 17 years old:<br><br>🏆 1x EURO<br>🏆 1x LaLiga<br>🏆 1x Copa del Rey<br>🏆 1x Supercopa de España<br>⚽ 48 G/A for Barcelona<br>🇪🇸 12 G/A for Spain <br>🏆 Golden Boy award<br>🏆 Kopa Trophy<br>🥇 EURO Young Player of the Tournament<br>🥇 2024 Best Men’s FIFA XI <a href="https://t.co/Tjk97mTz3d">pic.twitter.com/Tjk97mTz3d</a></p>— 433 (@433) <a href="https://twitter.com/433/status/1916990816175985073?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>/1916990816175985073

Prije toga, s Barcelonom je već uzeo naslov prvaka Španjolske. Ove sezone je nastavio jednako – Superkup, Kup kralja... i Yamal gotovo svuda s ključnim potezima. S golovima i asistencijama, u dosadašnjoj karijeri sudjelovao je u čak 48 pogodaka Barcelone.

Struka to vidi. U 2024. godini osvojio je Golden Boy nagradu, preuzeo Kopa Trophy za najboljeg U-21 igrača svijeta, a FIFA ga je uvrstila u najbolju momčad godine.

I sve to – prije punoljetnosti. A sezona još traje. Barcelona juri Ligu prvaka i domaći naslov, a Yamal i ekipa izgledaju kao da tek počinju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde Reala potpuno izgubile kontrolu