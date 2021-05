Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak u Velikoj Gorici igra prvu pripremnu utakmicu za Euro 2020., a protivnik im je Armenija. Utakmicu je najavio izbornik Zlatko Dalić, a govorio je o promjeni kampa, odnosno tome da neće boraviti u Škotskoj već da će na utakmice putovati iz Rovinja, kao i o problemima unutar reprezentacije.

Hrvatska nakon Armenije ima još jednu pripremnu utakmicu, onu s Belgijom 8. lipnja, ali neće odmah otputovati u Englesku već će svoj bazni kamp zadržati u Rovinju i putovat će na Otok samo na utakmice Europskog prvenstva. Prvu utakmicu na Euru Hrvatska igra 13. lipnja protiv Engleske na Wembleyju.

Najveći problem

Dalić je ponovo govorio o najvećem problemu Vatrenih igri iz prekida i otkrio na čemu sada intenzivno rade.

"Treba nam vremena, ali vremena nikad dosta. Imamo probleme s ozljedama, ali počeli smo dobro raditi i tako moramo nastaviti. Najvažnije je da pazimo na ozljede, znate koliko nam fali bilo koji igrač kojeg nema. Mogu govoriti u motivu, ali već sam rekao da nam motiv neće biti dovoljan na Euru. Moramo igrati bolje. Od SP-a smo primili 11 golova nakon prekida, to je 28 posto od svih golova koje smo primili. Radimo isključivo na taktici za protivnike i vježbamo reakciju na prekide. Moramo to ispraviti, to je veliki problem", zaključio je Dalić.