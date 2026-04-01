FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLALI JASNU PORUKU /

Dalić objavio sastav za Brazil, javili se navijači BiH: Evo kakav su potez povukli i što stavljaju uz zastavu Hrvatske

×
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Komentari na HNS-ovom profilu na Facebooku nakon objave sastava Hrvatske za Brazil

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
1.4.2026.
1:50
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić odlučio se za čak sedam izmjena u sastavu za utakmicu protiv Brazila u Orlandu u odnosu na utakmicu protiv Kolumbije prije pet dana, a uz to, donio je odluku da i protiv Brazila Vatreni igraju s trojicom iz u liniji. U početnoj postavi Hrvatske ostali su Livaković, Vušković, Perišić i Petar Sučić, dok su ostale pozicije pretrpjele promjene.

U obrani su Ćaleta-Car i Šutalo zamijenili Pongračića i Erlića, u veznom redu Modrić je uskočio umjesto osmice More, dok je na desnom “wing-backu” Stanišić dobio priliku ispred Marca Pašalića. U napadu su ovaj put od prve minute Baturina, Kramarić i Budimir, umjesto Marija Pašalića, Vlašića i Matanovića.

Bacili smo pogled na službeni Facebok profil HNS-a, kako bi smo vidjeli reakciju korisnika ove društvene mreže na Dalićev odabir za Brazil i uočili zanimljivost. Naime, javili su se navijači Bosne i Hercegovine, razgaljeni nakon plasmana na Mundijal i ostavili svoje komentare:

"Sretno komšije", "Braćo, gledat ću vašu tekmu! Idemo zajedno na Svjetsko", "Ajmo opet Vatreni Zmajevi kao u Brazilu", "Ajmo kockice", "Sretno komšije", "Ajmo Vatreni", samo su neki od komentara navijača Bosne i Hercegovine koji su uz zastavu Hrvatske priložili i onu svoje zemlje. 

Hrvatska od 02:00 igra protiv Brazila u Orlandu, a utakmicu možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gordon Schildenfeld otvorio dušu u Maksanovom korneru: 'Svijet sad drugačije gleda na Hrvatsku. Mi smo brend, velesila'

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Brazil
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
