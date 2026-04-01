Dalić objavio sastav za Brazil, javili se navijači BiH: Evo kakav su potez povukli i što stavljaju uz zastavu Hrvatske

Izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić odlučio se za čak sedam izmjena u sastavu za utakmicu protiv Brazila u Orlandu u odnosu na utakmicu protiv Kolumbije prije pet dana, a uz to, donio je odluku da i protiv Brazila Vatreni igraju s trojicom iz u liniji. U početnoj postavi Hrvatske ostali su Livaković, Vušković, Perišić i Petar Sučić, dok su ostale pozicije pretrpjele promjene.

U obrani su Ćaleta-Car i Šutalo zamijenili Pongračića i Erlića, u veznom redu Modrić je uskočio umjesto osmice More, dok je na desnom “wing-backu” Stanišić dobio priliku ispred Marca Pašalića. U napadu su ovaj put od prve minute Baturina, Kramarić i Budimir, umjesto Marija Pašalića, Vlašića i Matanovića.

Bacili smo pogled na službeni Facebok profil HNS-a, kako bi smo vidjeli reakciju korisnika ove društvene mreže na Dalićev odabir za Brazil i uočili zanimljivost. Naime, javili su se navijači Bosne i Hercegovine, razgaljeni nakon plasmana na Mundijal i ostavili svoje komentare:

"Sretno komšije", "Braćo, gledat ću vašu tekmu! Idemo zajedno na Svjetsko", "Ajmo opet Vatreni Zmajevi kao u Brazilu", "Ajmo kockice", "Sretno komšije", "Ajmo Vatreni", samo su neki od komentara navijača Bosne i Hercegovine koji su uz zastavu Hrvatske priložili i onu svoje zemlje.

Hrvatska od 02:00 igra protiv Brazila u Orlandu, a utakmicu možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

