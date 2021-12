Težak incident obilježio je utakmicu talijanskog kupa u siječnju ove godine između ljutih rivala Milana i Intera.

U prvom poluvremenu došlo je do žestokog okršaja na terenu između Zlatana Ibrahimovića, napadača Milana i Interova centarfora Romelua Lukakua.

Stasiti golgeteri dohvatili su se na terenu, a da ne dođe do teškog fizičkog obračuna spriječili su ih suigrači obaju momčadi. Incident se nije zaustavio samo na travnjaku, igrači su nastavili s verbalnom raspravom i na putu do svlačionice i pale su doista teške riječi.

"Vrati se svom voodoo s*anju, magarče mali", rekao je navodno Zlatan belgijskom napadaču i još mu je, kako kažu, spominjao majku, a ovaj mu nije ostao dužan. "Ma j**em i tebe i tvoju ženu. Ti ćeš spominjati moju majku", odvratio mu je Lukaku.

Sada je, gotovo godinu dana kasnije, Ibrahimović progovorio o tom incidentu.

Bivši suigrači

"Prvo je raspravljao s Romagnolijem i Saelemaekersom. Intervenirao sam i branio svoje suigrače. On me je napao, vrijeđao me na osobnoj razini. To me šokiralo jer smo bili suigrači u Manchester Unitedu", rekao je Ibrahimović pa nastavio:

"Lukaku ima veliki ego, misli za sebe da je veliki prvak i vrlo je jak. Ali, ja sam odrastao u getu Malmöa i kada mi neko tako priđe, ja ga spustim na zemlju."

Nakon toga je Zlatan priznao da je pogodio Lukakua gdje je najslabiji i uveo u cijelu priču njegovu majku.

Pogodio slabu točku

"Gađao sam tamo gdje je najslabiji - rituali njegove mame. Izgubio je kontrolu. Još uvijek mislim da njegovi rituali imaju nešto s onim što se događalo. Izgubili smo derbi, isključen sam, a zatim sam se ozlijedio i puno loših stvari mi se dogodilo. Tražio sam od prijatelja koji vjeruju u Boga da mole za mene. Moram s Lukakuom poravnati račune. Nadam se da ćemo se sresti uskoro. Na ulici? Ne. Ovakve stvari se rješavaju na terenu. Ja ne mrzim nikoga, pa ni Lukakua", poručio je Zlatan.

Podsjetimo, Lukaku je potpuno pobjesnio nakon što mu je Ibrahimović rekao da se vrati 'svojem voodoo sra**u, a priča s voodooom je navodno nastala nakon što je Lukakuu njegova majka rekla da ne potpiše novi ugovor s Evertonom i otiđe u Chelsea.