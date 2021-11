NIKAD GA NE BISTE PREPOZNALI / Pogledajte kako je Zlatan Ibrahimović izgledao prije nego sto je postao slavan

Rijetka fotografija Zlatana Ibrahimovića s početka nogometne karijere osvanula je ovih dana na društvenim mrežama. Točnije Zlatana kao dječaka iz doba kad je igrao za švedski Malmö. U to vrijeme vjerojatno nije ni sanjao kakvu će karijeru imati i koliko će velikih trofeja osvojiti i postati jedan od najboljih napadača u posljednjih 20 godina. Ibrahimović je u Malmu igrao do 2001. kada prelazi u Ajax. Nakon toga prošao je kroz Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United, LA Galaxy i Milan. Slavni napadač, inače, ima i hrvatske korijene jer je njegova majka rođena u selu Prkos u zaleđu Zadra. Otac Šefik je pak iz Bijeljine, a roditelji su mu seu poznali u Švedskoj gdje se on i rodio. A iako je napunio 40 godina i dalje briljira pa je prije nekoliko dana opet pozvan u reprezentaciju za završnicu kvalifikacija za SP u Kataru. A za ovu priliku izvukli smo njegove fotografije s početka karijere.