Newcastle će vrlo brzo postati nova nogometna velesila, a Premier liga će morati objasniti zašto je dopustila da Newcastle postane vlasništvo jedne zemlje, poručio je ovog tjedna trener Liverpoola Juergen Klopp.

Konzorcij iz Saudijske Arabije je preuzeo Newcastle, unatoč zabrinutosti javnosti za ljudska prava u toj zemlji, a Klopp je kazao kako će "Svrake" u roku od nekoliko godina imati zajamčeno mjesto u Ligi prvaka.

"Što će to značiti za nogomet? Prije nekoliko mjeseci imali smo veliki problem u nogometnom svijetu s 12 klubova koji su pokušavali napraviti Superligu. To se nije dogodilo, ali ovo je svojevrsna kreacija super-kluba. To je otprilike isto. Obožavateljima Newcastlea će se to svidjeti, ali za nas to samo znači da postoji nova velesila u Newcastleu ", dodao je Klopp.

Premier liga prošlog je tjedna odobrila preuzimanje Newcastlea od strane Fonda za javna ulaganja (PIF) nakon što je Fond dao "pravno obvezujuća jamstva da Kraljevina Saudijska Arabija neće kontrolirati Newcastle".



Fondom, koji je kupio 80 posto dionica kluba, predsjedava prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman, dok u upravnom odboru ima još šest saudijskih ministara i savjetnik kraljevskog dvora.

A nakon preuzimanja počelo je nagađati o pojačanjima, kako igračkim tako i trenerskim. Čini se izglednim da Steve Bruce neće dugo ostati na klupi, a pitanje je tko će doći. Spominjala su se razna imena poput Antonija Contea, Brendana Rodgersa, Stevena Gerrarda, Josea Mourinha, a sada i Zinedinea Zidanea.

Engleski Mirror navodi kako je Zidane već odbio Newcastle iz jednog jedinog razloga. Naime, poznato je da mu je želja voditi francusku reprezentaciju, ali nju već godinama uspješno vodi Didier Deschamps. Međutim, nakon posrtaja na Euru i poraza u finalu Lige nacija Zidane se navodno nada da bi njegov nekadašnji suigrač uskoro mogao napustiti izborničku funkciju te zasjesti na klupu svjetskih prvaka.